استرالية ترفض استلام 40 مليون دولار

رفضت امرأة استلام جائزة فازت بها تعادل قيمتها 40 مليون دولار في يانصيب محلي لإعتقادها أن الأمر برمته خدعة أو محاولة احتيال.

ورفضت المرأة التي لم تذكر وسائل الإعلام اسمها، دعوات المؤسسة لاستلام أرباحها في البداية بعد السحب الذي جرى ليلة الخميس 2 فبراير الجاري.

وعلقت وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ستار" : "لا أصدق ذلك، اعتقدت أنها عملية احتيال"، مضيفة أنها شعرت "بالخدر"عند تلقي الأخبار"هذا سيستغرق بعض الوقت لكي أصدقه، لن يبدو الأمر حقيقيًا حتى يصبح المال في حسابي المصرفي ".

وقال مسؤولو اليانصيب أنهم واجهوا مشكلة في الاتصال بالفائز المحظوظ في البداية، وأضافوا أن التذكرة مسجلة في حساب عبر الإنترنت، وأنهم بعد محاولات حثيثة تمكنوا أخيرًا من الوصول للشخص الذي يحمل تلك التذكرة المهمة للغاية. أوضحت المتحدثة آنا هوبديل أن المرأة ستحصل على جائزة 40 مليون دولار بالكامل وهي أكبر جائزة يانصيب أسترالية شهدتها البلاد حتى الآن هذا العام .

وبعد أن قبلت المرأة أخيرًا جائزتها أفصحت عن أن خططها الأولية هي سداد رهن منزلها وترك وظيفتها، مما يسمح لها بقضاء المزيد من الوقت مع أسرتها.