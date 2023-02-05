الأردن: عجوز بساق اصطناعية يسطو على محل صرافة بمسدس بلاستيكي (فيديو)

خطط رجلان لتنفيذ عملية سرقة محل صرافة في مدينة الزرقاء الأردنية، وعندما فشلا في تنفيذ "المخطط"، حاولا إحراق المحل، قبل أن يلوذا بالفرار.

ووفقا لما نقلته "سكاي نيوز عربية" عن وسائل إعلام أردنية، فقد قام شخصان بمحاولة سرقة محل الصرافة بـمسدس بلاستيكي، وعندما فشلت محاولتهما، أضرما النار بالمحل ثم لاذا بالفرار.

وبعد فترة وجيزة، تمكنت أجهزة الأمن الأردنية من القبض عليهما، على بعد مسافة قصيرة حيث ضبط بحوزتهما "السلاح" (البلاستيكي) المستخدم في محاولة السرقة الفاشلة.

وبالتحقيق معهما اعترفا بـ"التخطيط" بالاشتراك لتنفيذ عملية "السطو المسلح"، إلا أنهما لم يتمكنا من سرقة أيّة مبالغ مالية فأشعلا النار داخل المحل ولاذا بالفرار.

وانتشر فيديو لمحاولة السطو الفاشلة، ثم عملية إشعال النار في المحل، ولاحظت مواقع التواصل الإجتماعي في الأردن أن "أحد المتهمين بتنفيذ السرقة رجل كبير السن وبساق اصطناعية ظهرت في الفيديو خلال محاولته الهرب".

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين حاولا سلب محل صرافة في محافظة الزرقاء.

وبحسب بيان للأمن العام الأردني، فإنه ستتم إحالة المتهمين لمدعي عام محكمة أمن الدولة.