«أنا فنان» تحتفي بإبداعات أصحاب الهمم

شارك مركز راشد لأصحاب الهمم بدبي في تنظيم مسابقة «أنا فنان»، التي أطلقت النسخة الأولى منها أخيراً، بدار الأوبرا المصرية في القاهرة،لتحفيز أصحاب الهمم لإطلاق مواهبهم والتعريف بإبداعاتهم وإنجازاتهم في مختلف مجالات الفنون.

وأكدت المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم، مريم عثمان، أهمية إيجاد مساحة خاصة تمكن أصحاب الهمم من التعبير عن مواهبهم، موضحة أن «فكرة المسابقة كانت نتاج تجربة طويلة مرّ بها المركز واستخدم خلالها برامج علاجية وتأهيلية تعتمد على الفنون المختلفة، وساعدت هذه البرامج في اكتشاف العديد من المواهب في مختلف مجالات الفنون». وأضافت: «مثلت المسابقة احتفاءً خاصاً بأصحاب الهمم وما يمتلكونه من مواهب، ساعدتهم على مواجهة التحديات التي تعترضهم، كما مثلت خطوة على طريق التعريف باحتياجات وقضايا أبناء هذه الشريحة التي تحتاج منا إلى كل الدعم».

وعبرت مريم عثمان، عن سعادتها بإطلاق النسخة الأولى من المسابقة. وتمنت أن تتمكن «أنا فنان» من توسيع نطاقها لتشمل كل البلدان العربية، إذ تمثل رسالة حضارية تعبر عن الاهتمام الذي توليه المجتمعات العربية لأصحاب الهمم.

وخلال الحفل قدم الفنان المصري محمد فؤاد، أغنية خاصة عبّر فيها عن دعمه لأصحاب الهمم وقضاياهم. وحضر الحفل عدد من النجوم من بينهم صفية العمري وماجدة زكي.

مريم عثمان: «المبادرة خطوة على طريق التعريف بقضايا أبناء شريحة تحتاج منا إلى كل الدعم».