اسم نحس تسبب في سجن صاحبه ثلاث مرات

تعرض رجل كولومبي للسُجن ثلاث مرات في آخر 13 عامًا لأنه نفس اسم زعيم عصابة مخدرات شهير مطلوب للعدالة.

ورينيه مارتينيز جوتيريز البالغ من العمر 46 عامًا هو رجل عائلة مسالم ليس له سجل إجرامي باسمه. ولكن تكمن المشكلة في أنه يحمل نفس الاسم مع تاجر مخدرات بيروفي مع عدة أوامر اعتقال وطنية ودولية، ولهذا السبب تم اعتقاله ثلاث مرات في السنوات الـ 13 الماضية. وآخر مرة تم اعتقاله فيها كانت في وقت سابق من شهر يناير الماضي عندما عاد الرجل إلى بلده الأم كولومبيا لرؤية والده المريض.

وتم القبض عليه بمجرد أن لامست طائرته الأرض في بوغوتا وهو في السجن منذ ذلك الحين ... وفي المرة الأولى التي واجه فيها جوتيريز مشاكل قانونية بسبب اسمه كانت في عام 2010 عندما ذهب إلى مركز الشرطة المحلي في بوغوتا، كولومبيا ليطلب سجلا قضائيا ليفتح شركته الخاصة، وعندما تم فحص سجلاته، وجدت الشرطة أن رينيه مارتينيز جوتيريز لديه مذكرة توقيف دولية صادرة عن بيرو، لذا فقد احتجز ظلماً لمدة ثمانية أيام، تم إطلاق سراحه لم يكن لدى سفارة بيرو ، أومحكمة العدل العليا، وحتى الإنتربول، أي تفسير حقيقي لما حدث.

وزعموا جميعًا أن اعتقاله كان بسبب مصادفة، فبعد عام واحد فقط من اعتقاله لأول مرة، تم استدعاء رينيه مارتينيز غوتيريز مرة أخرى إلى مركز شرطة بوغوتا كشاهد، بعد تعرض مكان عمله للسرقة. كان من المفترض أن يدلي فقط ببيان حول ما حدث، ولكن عندما تحققت الشرطة من اسمه في قاعدة البيانات، ظنوا مرة أخرى خطأ أنه سيد المخدرات البيروفي المطلوب. وهذه المرة، أمضى شهرين مع المجرمين المخضرمين في سجن لا بيكوتا سيئ السمعة في كولومبيا إلى أن أكدت السلطات البيروفية أخيرًا أنه ليس الرجل الذي كانوا يبحثون عنه.

بعد هذه الحادثة، قرر جوتيريز أن أفضل طريقة لتجنب الوقوع في السجن في المستقبل هي الهجرة إلى الولايات المتحدة، لذلك انتقل هو وعائلته إلى هناك في عام 2012. وبدا أن مشاكله مع القانون كانت وراءه، ولكن في في أوائل عام 2023، علم رينيه أن والده المسن لم يكن على ما يرام على الإطلاق ، لذلك قرر السفر إلى المنزل لرؤيته ، مدركًا تمامًا المخاطر التي يتعرض لها.

ولسوء الحظ ، تجسدت أسوأ مخاوف الرجل البالغ من العمر 46 عامًا بمجرد هبوط طائرته في بوغوتا. صعد عملاء الإنتربول إلى الطائرة مباشرة بعد توقفها على مدرج المطار، وطلبوا هويته، وبعد تأكيد اسمه، اصطحبوه بعيدًا. وفي النهاية نُقل إلى مركز شرطة لوس مارتيرس حيث ظل محتجزًا منذ ذلك الحين.

وللأسف، توفي والد رينيه مارتينيز جوتيريز أثناء اعتقاله، لذلك لم يودعه، ومرة أخرى ، ينتظر هو وعائلته أن تصوغ السلطات البيروفية طلب التسليم وأن يؤكدوا مرة أخرى أنه ليس الرجل المطلوب.