مصرع سعودي وأبنائه الستة في حريق منزلهم

أسفر حريق شب في أحد المنازل في محافظة القريات في المملكة العربية السعودية، امس الثلاثاء، بمصرع أب و6 من أبنائه، فيما ترقد الام في المستشفى في حالة حرجة.

وباشرت فرق الدفاع المدني في الجوف الحادث، وأخمدت الحريق في المنزل الذي كان يتكون من دور واحد، كما عثرت حينها على 4 حالات وفـاة بينهم 3 أطفال كانوا في إحدى الغرف، ورجل آخر عثروا علي جثمانه في غرفة أخرى.

كما عثر الدفاع المدني على 4 حالات حرجة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لكن 3 منهم توفـوا، بينما لا تزال الحالة الأخيرة تتلقى العلاج، فيما كشفت المعاينة الأولية لموقع الحادث أن الحريق كان في غرفة نوم الأطفال البالغ مساحتها 5×4م تقريبًا ، وهي الغرفة نفسها التي عثروا فيها على الأطفال المتـوفين.