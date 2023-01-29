رسالة شكر إلى دبي.. من فناني «مهرجان التسوق»

على مدار 46 يوماً، تصدرت العروض الفنية فعاليات مهرجان دبي للتسوق، لتقديم تجارب استثنائية للجميع في العديد من الوجهات المميزة في أرجاء المدينة، خلال المهرجان الذي يختتم اليوم دورته الـ28. واستعدت الفرق الاستعراضية والموسيقيون الموهوبون وغيرهم من الفنانين أشهراً عدة خلف الكواليس لتقديم هذه العروض الحية، وكانت هناك الكثير من الوجوه المشهورة التي أسعدت الجماهير، إذ قدم المتسابقون في برامج عالمية، مثل «أميركان جوت تالنت» و«بريتيش جوت تالنت»، عروضاً حية خلال المهرجان. وأعرب فنانون عن سعادتهم بالمشاركة في المهرجان، موجهين رسالة شكر إلى دبي.

وكان فريق UniCircle Flow الياباني لعروض الدراجات الهوائية الأحادية من الفرق التي حصلت على تقييمات رائعة خلال فترة عروضها.

واستمتع الجمهور بمشاهدة العروض الحية لفريق مدحت ممدوح، الموسيقي المصري الموهوب، الذي يدمج الموسيقى العربية والإيقاعية. وقال ممدوح: «فخور بالانضمام إلى مهرجان دبي للتسوق هذا العام في منطقة السيف مع فرقتي».

كما كان فريق الرقص «بلاك ويدو» ضمن 22 عرضاً أبهرت الجماهير في المهرجان، إذ يأتي هذا الفريق من مدرسة إيطالية للرقص. وقالت المجموعة: «كنا متحمسين للمشاركة في (دبي للتسوق)، ونتمنى أن يكون جمهور دبي قد استمتع بما قدمناه. لقد أحببنا هذا التعاون كثيراً. شكراً دبي».

كما قدّم سيرك فارايتي مجموعة من العروض التي تتحدى قوانين الجاذبية، علاوة على عدد من الفرق والفنانين من أنحاء العالم، الذين نشروا البهجة بين زوار المهرجان.