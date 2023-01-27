نجم «تواصل» شهير ينفي تورطه في «الاتجار في البشر»

استجوب مدّعون عامون رومانيون، أمس، نجم مواقع التواصل المثير للجدل، أندرو تايت، في إطار قضية تتمحور على الاتجار في البشر، فيما أبدى المواطن البريطاني الأميركي استنكاره للقضية، باعتبارها باطلة.

وعقب انتهاء جلسة الاستماع مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب في رومانيا، قال تايت في تصريح للصحافيين الحاضرين «ليس هناك أي دليل في ملفي، لأنني لم أرتكب أي خطأ، والجميع يدركون أنني بريء». وتابع أنّ «النظام يحاول توريطي، لكنّ الله يعلم الحقيقة».