مؤلف الروائع هانز زيمر يحيي حفلين في دبي

يحيي المؤلف الموسيقي الألماني وصانع مقطوعات تصويرية شهيرة في تاريخ السينما هانز زيمر، حفلين على مسرح قاعة كوكا كولا أرينا في دبي خلال الجمعة والسبت المقبلين.

وسيقدم الموسيقار الشهير مقطوعات من بين الروائع التي ألفها في أفلام عدة، ومن بينها: «الأسد الملك» و«المصارع» و«قراصنة الكاريبي»، وغيرها. وستكون أمام عشاق المايسترو الحائز الأوسكار فرصتان للاستمتاع بمقطوعاته التي أذهلت العالم، في عرض حي للمرة الأولى في المنطقة، إلى جانب فرقة أوركسترا، وفرقة هانز زيمر من العازفين والراقصين.

وأعلن المنظمون أن جميع تذاكر اليوم الأول نفدت، وينظم عرض هانز زيمر الحيّ في إطار سلسلة الحملة التسويقية «دبي تقدّم»، التي أطلقتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.