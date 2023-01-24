اليابان: أينما ذهبتم في كوتشي ستجدون رائحة اليوزو تفوح

نكهة ورائحة حمضيات اليوزو اليابانية برائحتها الفريدة دائماً ما ترتبط بذكرى التواجد في اليابان. ويمكن العثور على شتى أنواع الروائح في كل شيء حول الزائر، من العصائر إلى الطعام وحتى حمامات الينابيع الساخنة.

وتُعد مقاطعة كوتشي أكبر منتج لفاكهة اليوزو في اليابان، وتجذب محبي الفاكهة على مدار العام. ويشبه اليوزو في شكله الجريب فروت الصغير والليمون. وكانت منطقة تشوجي في يوم من الأيام موطناً لأكبر خط سكك حديدية في غابات اليابان، وعادت مساراته من جديد باسم طريق يوزو، بحسب موقع «زر اليابان».

وتمتد كوتشي عبر بساتين اليوزو، وهو طريق مبهج لتجربة المناظر الطبيعية الجميلة للمنطقة والاستمتاع برائحة الأوراق الطازجة وزهر اليوزو الأبيض والفاكهة الصفراء المبهجة.

أينما ذهبتم في كوتشي، ستجدون اليوزو، سواء كان ذلك في محال السوبر ماركت المحلية أو المتاجر الصغيرة أو أسواق الشوارع. وفي كوتشي، غالباً ما يأتي الساشيمي (طبق مأكولات يابانية يتكون بشكل رئيس من مأكولات بحرية نيئة) مصاحباً برائحة اليوزو، وأرز السوشي بنكهة اليوزو، ويُضاف عصير الحمضيات إلى المرق، كما يضاف إلى الحلويات والكعك والآيس كريم، كما سيجد الزوار زجاجات منعشة من عصير يوزو في كل مكان.