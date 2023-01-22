تسمّم تلاميذ بالمكسيك شاركوا في تحدٍّ على «تيك توك»

حذّرت السلطات المكسيكية من مخاطر تحدٍّ رائج عبر منصة «تيك توك»، تسبّب في تسمّم عدد من التلاميذ عقب تناولهم نوعاً من الأدوية. ويتمثل التحدي الذي ينضوي تحت هدف «مَن ينام آخراً يفوز»، في محاولة بقاء الأشخاص مستيقظين بعد تناولهم عقار كلونازيبام الذي يُستخدم عادةً لمعالجة نوبات الصرع أو نوبات الهلع أو القلق المفرط. ويشكل النعاس أحد الآثار الجانبية للدواء. وأشارت هيئة السلامة العامة في البلاد إلى أنّ عناصر الإسعاف عالجوا خمسة قاصرين تعرّضوا للتسمّم داخل إحدى مدارس مكسيكو.