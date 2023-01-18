دب قطبي يقتل شخصين في أميركا

هاجم دب قطبي سيدة وقاصرا وقتلهما في قرية نائية بولاية ألاسكا بغرب أميركا أمس.

وقالت قوات ولاية ألاسكا إنها تلقت تقارير تفيد بهجوم لدب قطبي في ويلز، قرية على الساحل الغربي لولاية ألاسكا، الساعة الثانية ونصف بالتوقيت المحلي "2330 بتوقيت غرينتش".

وجاء في بيان القوات " التقارير الأولية أشارت إلى أن الدب القطبي دخل القرية، وقام بمطاردة عدد من السكان".

وأضاف البيان " قام الدب بالهجوم على سيدة وقاصر وقتلهما، وقام أحد السكان بإطلاق النار على الدب وقتله لدى مهاجمته الشخصين".