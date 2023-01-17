مسافر إسباني تنتهي زيارته لأستراليا قبل أن تبدأ

أصبح شخص إسباني (20 عاماً) أول مسافر تلغي أستراليا تأشيرة سفره لحمله لحوماً وجبناً في حقيبته دون أن يفصح عنها، وفقاً لقوانين الأمن البيولوجي الشديد الصرامة. وقالت وزارة الزراعة والمياه والبيئة أمس إنه تم إلغاء تأشيرة سفر المسافر، وتغريمه 3300 دولار أسترالي (2300 دولار أميركي) عقب أن عثر ضابط في بيرث على أكثر من كيلوغرام من لحم الخنزير النيئ وجبن في حقيبته.

وقال وزير الزراعة موري وات «أتمنى أن يندم هذا الرجل على أفعاله؛ زيارته لأستراليا انتهت قبل أن تبدأ، وفرضت غرامة كبيرة عليه». وأضاف «هذا انتهاك صارخ لقوانين الأمن البيولوجي الأسترالية، ويمكن أن يعرض الصناعات الزراعية في أستراليا للخطر»، مؤكداً أن القوانين الصارمة تعد محاولة لإبعاد أمراض مثل الحمى القلاعية عن البلاد.