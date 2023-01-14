«دبي للتسوق»: غناء وأضواء وأزياء .. ومخلوقات تطير على  المسرح

يوفر هذا الأسبوع من مهرجان دبي للتسوق الكثير من الفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية، ينظم حفلات فنية للمطرب الهندي براتيك كوهاد، وخالد عبدالرحمن، وعلي لوكا، ودي جي كابو، وشمّة حمدان، والكثير من الفنانين، إلى جانب مشاهدة عروض الدرون الضوئية في بلوواترز وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس. كما يمكن لضيوف المهرجان الاستمتاع في منطقة حتا بثلاثة أيام من الموسيقى والصحة والعافية والمرح مع مهرجان «كور يونيتي». كما يقدم مهرجان دبي للتسوق العرض الترفيهي «أوفو» من «سيرك دو سوليه»، الذي ينقل المشاهدين إلى عالم غني بالألوان، حيث تطير المخلوقات وترفرف وتزحف وتقفز برشاقة على المسرح. كما يمكن تذوق أفخر أنواع المأكولات في مهرجان «ذا هاب» في أفينيو مول ند الشبا، أو القيام ببعض الأعمال البوليسية في فعالية «الجريمة الغامضة» في فندق السيف هيرتيج دبي. ولا ينبغي تفويت فعالية «اتصالات ماركت أو تي بي» المنتظرة في موقعها الجديد في حي دبي للتصميم، حيث يمكن أيضاً الاستمتاع بعروض «دبي بيتس» الموسيقية.

يقدم غاليري لافاييت خلال مهرجان دبي للتسوق أسبوع التألق في دبي مول والذي يستمر حتى 15 يناير. ويعتبر هذا الأسبوع فعالية مفضلة لدى المتسوقين بفضل التخفيضات التي تتراوح من 25 حتى 60%، وكذلك الفعاليات داخل المتاجر وما تقدمه من هدايا كثيرة. كما يمكن للمتسوقين التعرّف إلى العلامة التجارية Reborn للملابس التي أسستها مصممة الأزياء زينب الحلو في حفل الإطلاق في 13 يناير، وكذلك تناول حلوى غزل البنات والفشار على أنغام موسيقى الدي جي ريتش.

ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بعروض الدرون الضوئية في بلوواترز وذا بييتش كل ليلة خلال مهرجان دبي للتسوق في الساعة السابعة مساءً والـ10 مساءً.

ولمحبي الأغاني الخليجية موعد مع حفل للفنان السعودي خالد عبدالرحمن في دبي أوبرا في 13 يناير، وستفتح أبواب الأوبرا من الساعة السابعة مساءً.

ويمكن كذلك الاستمتاع بأغاني عازف الموسيقى الهندي براتيك كهاد الساحرة والشهيرة، في 14 يناير في استاد سوق دبي الحرة للتنس.

وتتوفر الفرصة للجمهور للاستمتاع بالأغاني والموسيقى التي يقدمها فنانون محليون ضمن فعالية نغمات دبي (Tunes DXB)، التي تستمر حتى 15 يناير، حيث يمكن مشاهدة العروض الحية القادمة في بلوواترز، لاست إكزت الخوانيج، بوكس بارك، السيف، سيتي ووك، نخيل مول، ذي بوينت، سيتي سنتر ديرة، كايت بيتش، وسولت كامب بجوار متحف المستقبل وذا بييتش، جميرا بيتش ريزيدنس وكذلك في مهرجان «كور يونيتي» في حتا خلال الفترة من 13 حتى 15 يناير، حيث تقدم الفعالية العديد من المواهب الموسيقية الإماراتية منها علياء العلي، وميثاء المنصوري، وشيباني، وبافوري.

ولجميع عشاق عروض السيرك، يقدم مهرجان دبي للتسوق العرض الترفيهي «أوفو» من «سيرك دو سوليه»، حيث يقدم عدداً محدوداً من العروض خلال أيام 15 و17 و18 يناير، في كوكاكولا أرينا.

وتنطلق فعالية «اتصالات ماركت أو تي بي» في 19 يناير في حي دبي للتصميم، الذي يستضيف أيضاً فعالية «دبي بيتس»، حيث تقدم مجموعة من أهم الفنانين المحليين في المنطقة في حفلات مجانية للجميع.