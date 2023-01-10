توقيف عنصر في شرطة الهجرة البريطانية لكونه مهاجر غير شرعي

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الشرطة أوقفت مسؤولا في عناصر شرطة الحدود البريطانية للاشتباه في كونه مهاجرًا غير شرعي.

وذكرت الصحيفة أن الرجل اعتقل أثناء عمله في وكالة وزارة الداخلية المسؤولة عن حماية حدود المملكة المتحدة ، حيث استجاب رؤسائه بسرعة بمجرد أن أثيرت شكوك حول وضعه كمهاجر.

ووصل الرجل في أواخر الثلاثينيات من عمره إلى المملكة المتحدة من البلقان منذ حوالي عشرين عامًا.

ويُزعم أن المسؤول كذب بشأن المكان الذي جاء منه حين طُلب منه ملء الأوراق للحصول على الحق في البقاء في المملكة المتحدة ، ويُعتقد أن نفس الرجل كان من بين أربعة من أفراد قوة الحدود الذين تم اعتقالهم في حادثة منفصلة في 6 ديسمبر.

وتم القبض حينها على المجموعة للاشتباه بسوء سلوكها في منصب عام والتآمر على السرقة.

وقام ضباط من وحدة مكافحة الفساد بوزارة الداخلية باعتقالات وصادروا أجهزة إلكترونية ، كما قاموا بتفتيش منازل الموظفين في ذلك الوقت

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "في 6 ديسمبر، ألقت وحدة مكافحة الفساد بوزارة الداخلية القبض على أربعة من موظفي الهجرة للاشتباه في سوء سلوكهم في منصب عام والتآمر على السرقة."

وقد تم الإفراج عنهم لحين إجراء مزيد من التحقيقات وتم إيقافهم على الفور.