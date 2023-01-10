«شريك» الغول اللطيف في دبي أوبرا قريباً

أعلنت مجموعة برودواي للترفيه، ولايف نيشن إنترتينمنت، أن عروض مسرحية شريك الموسيقية ستنطلق في دبي أوبرا في 22 فبراير المقبل.

وتروي المسرحية المقتبسة من الفيلم الحائز جائزة الأوسكار لأفضل فيلم صور متحركة، قصة الغول شريك ومغامراته في المملكة النائية بطريقةٍ كوميديةٍ محببة.

وأعلن المنظمون أن المسرحية الموسيقية - التي سيستمر عرضها في دبي حتى 26 فبراير المقبل - تنفرد بمجموعةٍ من المزايا التي تجعل حضورها تجربةً ترفيهية مميزة لا يمكن تفويتها.

وتعتمد المسرحية على موسيقى الفيلم الشهيرة، وتضم أكثر من 20 أغنية من الأغنيات التي نالت إعجاب الملايين حول العالم. وتحتوي المسرحية المميزة، كما حال الفيلم، على كثير من الدعابات والمواقف الكوميدية، ما يعزز من تجربة الحضور الترفيهية. وتحمل المسرحية رسالةً هادفةً تدعو إلى تقبل الآخر، وهو ما تمثله شخصية شريك الرئيسة، باعتباره غولاً أخضر يخاف منه الجميع دون أن يدركوا كم هو لطيف ومسالم.

وتقدم المسرحية تصاميم رائعة للمملكة النائية بتفاصيلها المميزة، إضافةً إلى تشكيلات الأزياء الحاصلة على جوائز عدة. وأشار منظمو العرض إلى أن المسرحية تتميز أيضاً «بقصة وحواراتٍ مضحكة، وعدد من الرسائل الهادفة، ما يجعلها تجربة ترفيهية مميزة تناسب جميع الأعمار». وترافق العديد من الشخصيات المحببة شريك في مغامراته الشائقة على المسرح.