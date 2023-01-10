الصين: اكتشاف بقايا منازل تعود لـ 6000 عام

اكتشف علماء آثار بقايا سبعة منازل، يرجع تاريخها إلى نحو 6000 عام، في مقاطعة خنان بوسط الصين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أمس.

وتعود أسس المنازل التي اكتشفت في أطلال بييانغبينغ في مدينة لينغباو، إلى الفترة الوسطى لثقافة يانغشاو (التي يرجع تاريخها إلى ما قبل 5000 إلى 7000 عام)، بحسب ما قاله معهد مقاطعة خنان للتراث الثقافي وعلم الآثار.

وقال نائب رئيس المعهد وي شينغ تاو: «تتميز المنازل الكبيرة في الفترة الوسطى لثقافة يانغشاو بهياكل وعمليات بناء معقدة، والتي انطوت على تصميمات وحسابات دقيقة وإدارة صارمة في البناء»، مضيفاً أن التقنيات المعمارية في ذلك الوقت كانت متقدمة جداً بالفعل.