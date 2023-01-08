الأمن الأردني يكشف ملابسات جريمة قتل ظلت مجهولة 35 عاماً

تمكن البحث الجنائي بالأردن من كشف ملابسات جريمة قتل وافد من جنسية عربية، ظلت مجهولة لمدة 35 عاماً.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أمس، إنّ فريق تحقيق مكلفاً إعادة فتح ملفات القضايا المجهولة، تمكن من إنهاء التحقيق في إحدى القضايا، التي ارتُكبت في عام 1987، وبقيت مجهولة إلى اليوم.

ولفت إلى أنه عُثر في عام 1987 على جثة شخص وافد من جنسية عربية مقتولاً، إثر إصابته بعيارين ناريين في مكان عمله كحارس لعمارة قيد الإنشاء شمال العاصمة، ولم يتم تحديد هوية القاتل في حينها.

وأكّد الناطق أنّ فرق التحقيق المُشكلة لمتابعة القضايا المجهولة أعادت فتح ملف القضية.

وأُلقي القبض على متهم اعترف بارتكاب الجريمة، وأنه قبل 35 عاماً كان يعمل في عمارة قيد الإنشاء، وذهب ليلاً من أجل سرقة معدات ومواد بناء، وأثناء ذلك استيقظ الحارس، وحاول إيقافه، إلا أنه قام بإطلاق عيارات نارية عليه، وغادر المكان.