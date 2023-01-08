طرد موظف هندي «أساء الأدب» في الطائرة

استغنت مجموعة «ويلز فارغو» المصرفية الأميركية، أمس، عن خدمات مسؤول فرعها بالهند، عقب دعوى تتهمه بالتبوّل وهو تحت تأثير الكحول على راكبة سبعينية، خلال رحلة لخطوط «إير إنديا» الجوية.

وطُرد شانكار ميشرا، الذي كان بحسب وسائل إعلام نائب رئيس الفرع الهندي لمجموعة «ويلز فارغو»، عقب شكوى تقدمت بها راكبة تبلغ 72 عاماً إلى إدارة «إير إنديا» بشأن واقعة حصلت في 26 نوفمبر، خلال رحلة كانت متوجّهة من نيويورك إلى نيودلهي.

وأوضحت «ويلز فارغو» أنّ المسؤول صُرف من العمل، من دون ذكر اسم ميشرا، أو تحديد الموقع الذي يتولاه في المجموعة.

وميشرا الذي قيل إنه كان خلال الرحلة تحت تأثير الكحول، متوارٍ عن الأنظار، بعدما رفعت شركة الطيران دعوى في حقه. وذكرت شرطة نيودلهي أنّ ميشرا لايزال فاراً من وجه العدالة، إلا أنّ عناصر الشرطة تواصلوا مع أسرته.