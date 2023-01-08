«دبي للتسوق».. فعاليات ممتعة للعائلات وعروض ترفيهية وحفلات طربية

يهدف مهرجان دبي للتسوق، الذي يستمر حتى 29 يناير الجاري، إلى توفير تجارب تسوق فريدة لزواره، لكنه في الوقت ذاته يقدم أكثر من ذلك بكثير، حيث يعطي الجميع فرصاً عديدة لاستكشاف المدينة وعروضها الترفيهية التي لا مثيل لها. وتقام الفعاليات والعروض الحية وورش العمل والعديد من وسائل الترفيه الأخرى في مراكز التسوق والوجهات السياحية في جميع أنحاء الإمارة.

ويصطحب «ابن بطوطة مول» زواره في رحلة إلى القطب الشمالي لمشاهدة إحدى عجائب الدنيا الجميلة، الشفق القطبي، حيث يقدم تشكيلات ضوئية ساحرة تحاكي هذه الظاهرة في ردهة الهند. وإضافة إلى ذلك، توفر كل ردهة من ردهات المول تصاميم موسمية مميزة، ما يجعلها مكاناً مناسباً لالتقاط الصور ونشرها على «إنستغرام».

كما يمكن للمتسوقين استكشاف مجموعة واسعة من المعالم السياحية والتجارب التي تعتبر مثالية للنشر على «إنستغرام» في «فايبز باي ذا باي» في دبي فستيفال سيتي مول من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 10 مساءً. ويمكن لزوار المول الاستمتاع بمجموعة من الوجبات الشهية من عربات الطعام، أو التسوق لشراء المنتجات الفريدة، أو مشاهدة أول سيرك مائي متنقل في الشرق الأوسط، سيرك «فونتانا»، الذي يقدم عروضه في تمام الساعة 6 مساءً خلال أيام الأسبوع، والساعة 3 عصراً و6 مساءً في عطلات نهاية الأسبوع. ويمكن التخطيط لرحلة إلى دبي فستيفال سيتي مول مع جميع أفراد العائلة أو الأصدقاء، حيث تتوافر مجموعة واسعة من الأنشطة التي تناسب جميع الأعمار.

ويأخذ مركز ميركاتو زواره في رحلة حول العالم خلال مهرجان دبي للتسوق بتقديم تجارب ثقافية ممتعة في أحد أكثر مراكز التسوق شهرة في دبي. وتم تزيين شوارع ميركاتو بتصاميم مستوحاة من دول وثقافات مختلفة حول العالم، مثل إيطاليا وإفريقيا وروسيا وبيلاروسيا ومنغوليا، كما يمكن للزوار أيضاً مشاهدة العروض المسرحية الحية المبهرة.

كما يمكن لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بمغامرة رائعة في الهواء الطلق مع مهرجان «كور يونيتي» ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق الذي تقدمه «كور دايركشن»، حيث يجمع المهرجان المجتمعي، الذي يقام في حتّا من 13 حتى 15 يناير، المواهب الملهمة في مجال الصحة واللياقة البدنية لتحفيز الجميع على ممارسة التمارين الرياضية خلال فترة مهرجان دبي للتسوق. ويقدم المهرجان الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام مجموعة من المدربين العالميين الذين يقدمون برامج يوميّة للتمارين الرياضية، ودروس اليوغا، وجلسات التدريبات عالية الكثافة، وحصص الرقص، إضافة إلى حفلات الدي جي المسائية وسط جبال حتّا.

وتقدم فعالية «دبي بيتس» في 19 و20 و26 و27 يناير مجموعة من العروض الموسيقية التي تضم بعض أفضل المواهب الشابة في المنطقة، حيث سيستمتع عشاق الهيب هوب في الليلة الأولى بالعروض المميزة لمغنية الراب الشابة جارا، ودي جي أصيل، ومغنّي الراب السعودي المعروف بلقب «بي إل في إكس بي»، أما الليلة الثانية فستشهد مشاركة دي جي كابو، الذي سيقدم العديد من الألحان العربية المتناغمة، إضافة إلى عروض رائعة للمطرب المصري علي لوكا، وغير ذلك الكثير. وستشهد الليلة الثالثة ظهور عدد أكبر من المواهب العربية على خشبة المسرح مع عروض ممتعة للمغنية الإماراتية شمّة حمدان، ونجم البوب الكويتي بدر الشعيبي، والنجم مسلم. أما الليلة الأخيرة فستشهد مشاركة النجمتين اللبنانيتين فرح شريم ولمى شريف في عروض فردية، وسيختتم الليلة الفنان الأردني سلاوي بأدائه المميز، وتقام الفعالية في حي دبي للتصميم والحضور مجاني للجميع.كما تعود فعالية «نغمات دبي» خلال الفترة من 6 حتى 15 يناير في 12 موقعاً مختلفاً في دبي، وتقدم عروضاً موسيقية وترفيهية حية للعديد من الفنانين المحليين الموهوبين، منهم لياء العلي، وميثاء المنصوري، وشيباني، وغيرهم.

رحلة عبر الزمن

يأخذ مهرجان دبي للتسوق الزوار في رحلة عبر الزمن مع فعالية «Dubai 80’s» لاستعادة بعض ذكريات الطفولة الرائعة في لاست إكزت الخوانيج، والتي تستمر حتى 8 يناير من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 11 مساءً. كما سيخطو الزوار خطوة في الماضي عندما يجدون أمامهم التذكارات القديمة التي تتضمن الهواتف المتحركة من تسعينات القرن الماضي، والساعات القديمة، وأجهزة الألعاب المتحركة «غيم بوي»، والموسوعات القديمة والأقراص المرنة، وأجهزة التلفزيون ومشغلات الكاسيت القديمة، وغير ذلك الكثير.

«أضواء دبي»

يمكن مشاهدة 10 مجسمات وتشكيلات ضوئية تفاعلية فريدة من نوعها من تصميم فنانين واستديوهات عالمية ضمن الدورة الثانية من فعالية «أضواء دبي» في منطقة سيتي ووك، حيث تقدم العديد من المغامرات والتجارب الفريدة الساحرة، من أبرزها معرض «ذا سبارك وذين»، وهو معرض خارجي يركز على القوة والمرونة والإيجابية التي يوفرها الضوء والصوت كرمز للتواصل بين الأفراد والأماكن والطبيعة. وتستمر فعالية «أضواء دبي» حتى 29 يناير 2023 ويمكن مشاهدة المزيد من المجسمات الضوئية لفنانين واستديوهات شهيرة في حي دبي للتصميم ونخلة جميرا.