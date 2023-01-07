القرية العالمية تغلق ابوابها اليوم بسبب الأحوال الجوية
أصدرت ادارة القرية العالمية، بياناً تؤكد فيه اغلاق أبوابها اليوم أمام الجمهور، بسبب سوء الأحوال الجوية.
وجاء في البيان الذي نشرته على حسابها في "تويتر" " نظراً لعدم استقرار الاحوال الجوية ، وحرصاً منا على راحة وسلامة جميع ضيوف القرية العالمية والعاملين فيها، قررت إدارة القرية العالمية غلق ابوابها وتعليق فعالياتها اليوم، السبت 7 يناير 2023، على أن تعود القرية العالمية مجدداً لإستقبال ضيوفها غداً الأحد 8 يناير 2023 إبتداءً من الساعة 4 عصراً".
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