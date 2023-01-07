القرية العالمية تغلق ابوابها اليوم بسبب الأحوال الجوية

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  • متابعة موقع الامارات اليوم
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أصدرت ادارة القرية العالمية، بياناً تؤكد فيه اغلاق أبوابها اليوم أمام الجمهور، بسبب سوء الأحوال الجوية.


وجاء في البيان الذي نشرته على حسابها في "تويتر" " نظراً لعدم  استقرار الاحوال الجوية ، وحرصاً  منا على  راحة وسلامة جميع ضيوف القرية العالمية والعاملين فيها، قررت إدارة القرية العالمية غلق ابوابها  وتعليق فعالياتها اليوم، السبت 7 يناير  2023،  على أن تعود القرية العالمية مجدداً لإستقبال ضيوفها غداً الأحد  8 يناير  2023 إبتداءً من الساعة 4 عصراً".

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