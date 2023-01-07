طفل في الصف الأول يطلق النار على معلمة بولاية فرجينيا

أعلنت الشرطة الأميركية أن طفلاً عمره 6 سنوات أطلق النار داخل مدرسة ابتدائية في نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا الأميركية، ما تسبب في إصابة معلمة.

وقال قائد الشرطة ستيف درو إن الإصابة التي لحقت بالمعلمة التي في الثلاثينات من عمرها تشكل خطرا على حياتها على الرغم من أنها أظهرت بعض التحسن في المستشفى.

ووصفت الشرطة الحادث بأنه «مشاجرة» في حجرة الصف الأول أسفرت عن إطلاق رصاصة واحدة. وقال ستيف درو «لم يكن هذا إطلاق نار عارض.. أريد أن أعرف من أين جاء هذا السلاح الناري». وأضاف أنه تم احتجاز الطفل.

ولم يصب أي طلاب في الحادث.

وأبدى مدير المدرسة جورج باركر أسفه لعدم قدرة المعلمين على منع دخول الأسلحة النارية المدارس وقال إنه «مصدوم» و «محبط».

وأضاف باركر «نحن بحاجة إلى عدم وصول الأسلحة إلى أيدى شبابنا.. لا يمكنني التحكم في الوصول إلى الأسلحة. ولا يمكن للمدرسين التحكم في الوصول إلى الأسلحة».

وتابع أن جميع المدارس مزودة بأجهزة الكشف عن المعادن ولكن لم يتم تشغيلها في مدرسة ريتشنيك الابتدائية أمس الجمعة.

