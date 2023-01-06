زوجا الباندا الوحيدان في بريطانيا يعودان إلى الصين من دون ذرية

أعلنت حديقة حيوانات إدنبره أمس، أنه بعد أكثر من عقد من محاولات التكاثر الفاشلة، سيعود زوجا الباندا الوحيدان على الأراضي البريطانية إلى الصين هذا العام من دون أي ذريّة.

وتخطط الجمعية الملكية لعلم الحيوان في إسكتلندا لإقامة مراسم وداع «عملاقة» لزوجي الباندا يانغ غوانغ (الشمس) وتيان تيان (العزيزة)، قبل مغادرتهما البلاد هذا العام.

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية ديفيد فيلد «لقد حظيا بشعبية كبيرة بين الزوّار»، وساعدا «على ربط ملايين الأشخاص بالطبيعة وجمع الأموال من أجل الحفاظ على الطبيعة». ووصل زوجا الباندا إلى إدنبره في ديسمبر 2011.

لكن سرعان ما اتضح أن الزوجين غير مهتمين بالتكاثر. فبعد محاولات عدة تزاوج فاشلة، تم تلقيح الأنثى تيان تيان اصطناعياً في عامي 2013 و2014، لكن من دون جدوى.