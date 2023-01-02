أنيتا بوينتر ترحل بعد معركة مع السرطان

توفيت المغنية الحائزة جائزة «غرامي» أنيتا بوينتر، أول من أمس، عن عمر يناهز 74 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان، كما أعلن روجر نيل من مكتبها الإعلامي. وأسست الراحلة مع شقيقتيها جون وروث فرقة «ذي بوينتر سيسترز» التي أصدرت أول ألبوم لها عام 1973، وفازت خلال مسيرتها بثلاث جوائز «غرامي». ومن أبرز الأغنيات التي عُرفت بها أنيتا عالمياً «آم سو إكسايتد» و«جامب» و«فاير». وكتب نيل عبر «إنستغرام»: «يحزنني أن أعلمكم بوفاة أنيتا بوينتر بعد معركة بطولية مع السرطان». وأوضح أنها توفيت ليلة رأس السنة في منزلها في لوس أنجلوس حيث كانت محاطة بأسرتها.

لوس أنجلوس À أ.ف.ب