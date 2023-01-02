دبي المذهلة محط أنظار العالم.. «هذه ليلتي»

في ليلتها التي تكون محط أنظار العالم في كل عام مع استقبال سنة جديدة، استقبلت دبي 2023 باحتفالات وعروض للألعاب النارية في مختلف مناطق الجذب بالإمارة، وكان في مقدمة العروض عرض برج خليفة أطول مبنى في العالم، الذي كان محط أنظار العالم.

وأضيء أعلى مبنى في العالم بأشعة مذهلة، إذ شمل أكبر عرض ليزر في العالم وفقاً لما أعلنته شركة «إعمار»، وظهر برج خليفة الذي يبلغ ارتفاعه 828 متراً محوراً لعرض الليزر لتسافر أشعة الضوء أطول مسافة تم تسجيلها على الإطلاق، بهدف إظهاره كمنارة للسعادة والأمل والانسجام في السنة الميلادية الجديدة، إضافة إلى ذلك، تم إطلاق 828 متراً من الألعاب النارية الضخمة من 287 منصّة إطلاق جعلت السماء تتلألأ، بعدد 4000 واط من الليزر.

كما تمت الاستعانة بروبوتات تحت الماء بعدد 344 روبوتاً، وإطلاق 22 ألف غالون من المياه في الهواء، بجانب عروض النافورة الراقصة المتزامنة مع الاحتفالات، فيما غرّدت صفحة «برج خليفة - إعمار» على صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «بدأ عام 2023 باحتفال رائع لا يُنسى، كانت فعلاً أمسية مذهلة مع احتفالات «إعمار» بليلة رأس السنة 2023، نتمنى لكم عاماً سعيداً»، مع تفاعل الآلاف حول العالم.

كما شهد 30 موقعاً في دبي حفلات موسيقية مميزة، وعروضاً ترفيهية مختلفة، وأنشطة عائلية، وسحوبات على الجوائز، وعروض «الدرون» الضوئية، علاوة على الألعاب النارية وعروض الليزر.

ونظمت فعاليات في برج العرب، وبرواز دبي، وجزيرة بلوواترز، وذا بييتش، وجميرا بيتش ريزيدنس، وشملت نادي الغولف في عقارات جميرا للغولف، ونادي الإمارات للغولف، ونادي مونتجمري للغولف دبي، ونادي المرابع العربية للغولف، وتوب غولف دبي، أيضاً منتجع وسبا نيكي بيتش دبي، ومنتجع ون آند أونلي رويال ميراج، وجيه أيه فندق شاطئ جبل علي، ومنتجع لو رويال ميريديان بيتش، وون آند أونلي جزيرة النخلة، وسوفيتل دبي ذا بالم، وبلازو فيرساتشي دبي، وبارك حياة دبي، ومنتجع بولغاري دبي، ومنتجع فورسيزونز دبي في جميرا بيتش، ومنتجع أتلانتس النخلة.

كما نظمت فعاليات عدة في مناطق كثيرة من دبي، من بينها خور دبي، ومنطقة السيف، والقرية العالمية، ودبي باركس آند ريزورتس، ودبي فستيفال سيتي مول، ومجمع تاون سكوير دبي، ومنتجع باب الشمس الصحراوي ومخيم الخيمة التراثي.

من العام إلى العام

بُثت فعاليات احتفالات رأس السنة الميلادية في برج خليفة ووسط مدينة دبي، عبر العديد من المواقع، ونظم الحدث بالتعاون مع دائرة السياحة والتجارة بدبي، وشرطة دبي، وهيئة الدفاع المدني، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الصحة. وشهدت العروض إقبالاً لافتاً من الزوّار وضيوف المدينة الذين حرصوا على حجز أماكنهم مبكراً للاستمتاع بالعروض التي ينتظرونها من العام إلى العام.

828 متراً من الألعاب النارية الضخمة أطلقت من 287 منصّة في برج خليفة جعلت السماء تتلألأ، بعدد 4000 واط من الليزر.

• 30 موقعاً في دبي شهدت حفلات موسيقية مميزة، وفعاليات ترفيهية مختلفة، وعروض ألعاب نارية و«درون»، وسحوبات على الجوائز.

• تمت الاستعانة بروبوتات تحت الماء بعدد 344 روبوتاً، وإطلاق 22 ألف غالون من المياه في الهواء، بجانب عروض النافورة الراقصة المتزامنة مع الاحتفالات.