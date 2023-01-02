السعودية: زراعة شريان تاجي لطفلة مولودة بحالة قلب نادرة

أنقذ تدخل طبي في السعودية حياة طفلة مولودة بحالة قلب نادرة، تحدث بنسبة 1% من بين 300 ألف شخص. وأفاد تجمع القصيم الصحي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس، بأن عيادة الأطفال بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب، استقبلت طفلة عمرها أربعة أشهر بوزن أربعة كيلوغرامات ونصف الكيلوغرام، وأظهرت نتائج الفحوص نقصاً حاداً في التروية للشريان التاجي، بسبب تأصله من الشريان الرئوي بدلاً من الشريان الأورطي، ما تسبب في حدوث انعكاس في اتجاه تروية الدم وعدم وصول الكمية الكافية منه لعضلة القلب وتضخمه نتيجة نقص التروية الدموية.

وأشار إلى أن الكادر المختص في قسم الأطفال بالمركز، قام بإجراءات التدخل الطبي وإعادة زراعة الشريان التاجي الأيسر للطفلة في مكانه الطبيعي، مؤكداً أنه بعد الاطمئنان على وضعها الصحي تم السماح بخروجها وهي بصحة جيدة.