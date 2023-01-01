كل عام وأنتم بخير

استقبلت إمارات الدولة، الليلة الماضية، عام 2023 باحتفالات ضخمة، وبأرقام قياسية جديدة في عروض الألعاب النارية والليزر، التي أدهشت المتابعين ولقيت تفاعلاً واسعاً من قبل الجمهور، ومن المشاهدين على شاشات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تابع الملايين من دول العالم - كالعادة - الاحتفالات التي بُثت من دبي، في حدث ينتظره سنوياً ملايين المتابعين من داخل الدولة وخارجها، إيذاناً بدخول عام جديد، وسط تمنيات الجميع بعام سعيد لجميع شعوب العالم. (الصورة من احتفالات برواز دبي. إحدى أشهر الوجهات السياحية في مدينة دبي).