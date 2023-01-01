ساعات جيجر - لوكولتر في معرض الأوديسة النجمية

تستضيف دبي، خلال شهر فبراير المقبل، معرض الأوديسة النجمية - Stellar Odyssey الكبير لصناعة الساعات السويسرية جيجر- لوكولتر، الذي يهتم بالظواهر الفلكية التي يستند إليها قياس الوقت. ودعا المعرض عشّاق الساعات والجمهور على حد سواء إلى اكتشاف طريقة التعبير عن أسرار النظام الكوني في روائع ميكانيكية دقيقة، تصوّر الكون في شكل مصغّر لعرض الوقت.

ويستكشف معرض الأوديسة النجمية العجائب التي يمكننا ملاحظتها في سماء الليل، ويكشف عن الظواهر المذهلة التي يعبّر عنها صنّاع ساعات جيجر- لوكولتر بوظائف معقّدة، تسلط الضوء على ارتباط البشرية مباشرةً بالكون من خلال المعصم بطريقة ملموسة وفلسفية وجذّابة بطابعها الفريد.

ويقدّم المعرض تشكيلة مختارة بعناية من أبرز الساعات التاريخية التي ابتكرتها الدار، إلى جانب أحدث الساعات المستوحاة من الظواهر السماوية، لاسيما الساعة الكبيرة الاستثنائية «أتموس»، وساعة «ريفيرسو هيبريس ميكانيكا كاليبر 185». ويتميز بتشكيلات متعدّدة الوسائط، التي ستأخذ الزوّار في رحلة افتراضية إلى النظام الكوني. ويعبّر المعرض عن عجائب العالم السماوي بتشكيلات فنية وتجارب متعددة الحواس، في حين أن مُحتَرَف أنطوان - Atelier d’Antoine الذي يحمل اسم مؤسّس الدار، أنطوان لوكولتر، يكشف عن الخبرة الحرفية التي تنطوي عليها صناعة الساعات في حلقات عمل تعليمية وتطبيقية، ينصب اهتمامها على موضوع الأوديسة النجمية.

• يستكشف المعرض عجائب الليل، ويكشف الظواهر التي يعبّر عنها صنّاع الساعات.