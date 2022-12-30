شيتي يستعد لتقديم «قواعد الحب» في «دبي أوبرا»

أعلن المؤلف الشهير عالمياً ومقدم المقاطع الصوتية الحاصل على الجوائز المرموقة، جاي شيتي، عن أول جولة عالمية له بعنوان «جاي شيتي: قواعد الحب»، والتي تصل إلى «دبي أوبرا» يوم 11 مايو 2023.

وخلال تجربة تستمر 90 دقيقة، يصحب جاي الجمهور في رحلة للعثور على الحب والاحتفاظ به أو حتى التخلي عنه من خلال عرض حيّ للتأمل والتجربة والتعامل مع المشاعر. وقال جاي شيتي: «انتظرت هذه اللحظة لسنوات، وأنا في غاية السعادة بهذه الجولة التي ستمكنني من ملاقاة جمهوري الرائع شخصياً لأشاركهم الطاقة في المكان ذاته.

أعدكم بأنها ستكون تجربة لا تنسى، فالحب بالنسبة لي لغة عالمية وممارسة تتطور باستمرار، يمكننا من خلالها النمو والتعلّم معاً.

وإنني في غاية الامتنان لهذه الفرصة التي ستتيح لي مشاركة ما تعلمته عن الحب من دراستي للحضارات والحكم القديمة والعلوم الحديثة والتجارب الشخصية». وتنطلق الجولة بعد إطلاق كتاب جاي الثاني بعنوان «قواعد الحب الثماني: كيف تجد الحب وتحتفظ به وتتخلى عنه»، والذي سيصدر في 31 يناير 2023، حيث يستمدّ الأفكار من الحكم القديمة والعلوم الحديثة في آنٍ واحد.