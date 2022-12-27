أجيال الغد تستكشف أسرار الطبيعة في خورفكان

في أجواء مملوءة بالمتعة والحماسة، اختتمت «أطفال الشارقة»، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، برنامج مخيم المغامرات، الذي نفذ على شاطئ اللؤلؤية في مدينة خورفكان.

وخاض 80 طفلاً وطفلة تجربة الاستمتاع بتسلق الجبال، واكتشاف الطبيعة، وتعلم طرق التخطيط الصحيح لمغامراتهم، من خلال استخدام الأدوات الآمنة، ومعرفة إجراءات السلامة على الطريق، والتدريب على الإسعافات الأولية.

كما حظوا بتجربة ممتعة في تأمل الطبيعة، من خلال جلسة اليوغا، وبرحلة بحرية تعلموا فيها مهارات التجديف، وتألقوا في إبراز مهاراتهم في التقاط صور متنوعة، ورسم لوحات للمناظر الطبيعية الخلابة.