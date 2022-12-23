فتاة تقتل 3 من أفراد أسرتها في الأردن

أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني إلقاء القبض على فتاة، أطلقت النار على أسرتها في محافظة إربد، فقتلت ثلاثة وأصابت اثنين.

وقال الناطق، في بيان نشرته المديرية عبر صفحتها على موقع «فيس بوك»، إن بلاغاً ورد إلى مديرية شرطة محافظة إربد بقيام فتاة (17 عاماً)، إثر خلافات عائلية، بإطلاق الرصاص من سلاح ناري على أفراد أسرتها، حيث نتج عن الحادثة ثلاث وفيات وإصابتان، جميعهم من أفراد الأسرة.

ووفق البيان، جرى التحرك إلى المكان، وإلقاء القبض على الفتاة، وضبط السلاح الناري المستخدم، وبُوشر التحقيق معها.