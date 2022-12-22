«إتش آند إم» تسحب ملابس تحمل صور جاستن بيبر

سحبت شركة الملابس السويدية «إتش آند إم» مجموعة من الملابس التي تحمل صوراً لنجم البوب الكندي الشهير، جاستن بيبر، التي تتضمن قمصاناً وسترات، إضافة إلى حقائب للتسوق، من على أرفف متاجرها، بعد أن وجّه لها المغني الشاب انتقادات.

وكان بيبر (28 عاماً) قد لجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي أخيراً، لمهاجمة خط الأزياء، إذ وصفه بأنه «حُثالة». وقال إنه لم يعطِ موافقته أبداً باستخدام صوره على تلك المنتجات.

من ناحية أخرى، تقول «إتش آند إم» إنها اتبعت الإجراءات المناسبة في هذا الصدد.

ومع ذلك، دفع ما حدث شركة الأزياء السويدية إلى الإعلان عن رفع المنتجات التي اختفت بالفعل أيضاً من متاجر الشركة عبر الإنترنت.

وأكدت الشركة: «اتبعنا إجراءات الموافقة المناسبة، ولكن احتراماً للتعاون ولجاستن بيبر، سحبنا الملابس».