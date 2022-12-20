مهرجان دبي للتسوّق.. لوحة فرح على امتداد المدينة

من برج العرب حتى خور دبي، أضاءت الأجواء الرائعة وعروض الألعاب النارية التي تزامنت مع انطلاقة النسخة الجديدة من مهرجان دبي للتسوق سماء المدينة، لترسم الفرحة على وجوه الزوار والجمهور والعائلات التي تنتظر هذه المناسبة كل عام.

وتنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مهرجان دبي للتسوق الذي يبرز أفضل ما تقدمه المدينة من عروض ترويجية وصفقات جذابة، وتجارب ترفيهية وتجارب أطعمة شهية وحفلات موسيقية، إلى جانب الجوائز القيّمة وغيرها الكثير.

واستمتع سكان وزوار دبي بعروض الألعاب النارية والطائرات الدرون وهي تضيء سماء دبي، وترسم لوحات فنية، لاسيما في «بلوواترز»، و«ذا بييتش»، و«جميرا بيتش ريزيدنس»، و«برج العرب»، و«برواز دبي»، و«السيف»، و«خور دبي»، و«دبي فستيفال سيتي مول». وتستمر عروض الألعاب النارية اليومية المفضلة للجميع في مهرجان دبي للتسوق برعاية مجموعة الزرعوني في رسم مشهد مشوق تتمازج فيه الإضاءة والصوت بطريقة رائعة طوال فترة الحدث.

ويعود مهرجان «أضواء دبي» في دورته الثانية، وهو جزء من مهرجان دبي للتسوق، بمجموعة من العروض الضوئية الجميلة والأعمال الفنية المميزة في «سيتي ووك 2» و«ذي بوينت»، بالإضافة إلى بعض الأعمال الفنية في «حي دبي للتصميم». ويتواصل مهرجان «أضواء دبي» على مدار فترة المهرجان حتى 29 يناير المقبل.

كما قدم كل من الفنانين أحمد سعد ومحمد حماقي حفلاً استقطب جمهوراً كبيراً في «كوكا كولا آرينا». كما سيقدم العديد من الفنانين المشهورين حفلات في مهرجان دبي للتسوق، مثل «تيستو» و«ويزكيد» ومحمد رمضان، وغيرهم.

وبدأت مراكز التسوق والمتاجر المشاركة في جميع أنحاء المدينة عروضها الترويجية، وقدمت العديد من الجوائز في الوجهات المفضلة في دبي، بما فيها «سيتي ووك 2»، و«السيف»، و«دبي فستيفال سيتي مول»، و«ابن بطوطة مول»، و«ذي بوينت»، و«نخيل مول»، و«غيت أفينيو»، و«مركز دبي المالي العالمي»، و«سيتي سنتر مردف»، و«مول الإمارات»، و«سيتي سنتر ديرة»، و«بلوواترز»، و«الخليج»، و«ذا ووك».

كما شهد مهرجان دبي للتسوق إطلاق «فاتورة التسوق الرابحة»، وجوائز «مليونير شير»، و«مكافآت تيكيت»، و«أفضل صفقة لهذا العام» في عطلة نهاية الأسبوع، إذ توفر هذه السحوبات الفرص للفوز بجوائز كبيرة. ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون أكثر من 500 درهم في العلامات التجارية المشاركة في المهرجان الفوز بواحدة من 10 جوائز يومياً.

فعاليات عالمية

يمكن للجميع التسوق والربح والاستمتاع بالعروض الترفيهية مع مهرجان دبي للتسوق حتى 29 يناير المقبل، إذ يقدم عروضاً ترفيهية عالمية وفعاليات مبتكرة وجوائز قيّمة. ويُعد مهرجان دبي للتسوق أطول مهرجان تسوق على مستوى العالم، وتحول على مدار الـ28 عاماً الماضية إلى احتفال مميز للجميع. ويتضمن المهرجان هذا العام مجموعة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية الحية والأسواق المفتوحة والمطاعم والكثير من التجارب الأخرى.