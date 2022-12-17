«دبي للتسوق».. فنانو العالم شركاء في الحدث

تخصص الدورة الـ28 لمهرجان دبي للتسوق الكثير من التجارب المتنوعة، والفعاليات الترفيهية، والعروض الترويجية والجوائز المميزة، كما سيكون محبو الطرب والفن والموسيقى على موعد مع نجومهم المفضلين لقضاء أمتع الأوقات والأمسيات وسماع أجمل الأغاني والألحان.

بداية الحفلات كانت أمس مع الفنانين المصريين محمد حماقي وأحمد سعد، حيث قدما أجمل أغانيهما في «كوكاكولا أرينا» بدبي.

وفي الفترة بين 19 ديسمبر و24 منه، يقدم مجموعة من أشهر الفنانين عروضهم في «كوكاكولا أرينا» في دبي كجزء من دوري التنس العالمي. وستنطلق الحفلات الموسيقية مع النجم «دي جي تيسيتو» الحائز جائزة «جرامي» في 19 ديسمبر، وفي مساء اليوم التالي يعتلي الملك النيجيري «ويزكيد» المنصة، فيما سيقدم «ني-يو» أيقونة موسيقى «ريذم آند بلوز» (R&B) عرضاً مهماً يتضمن العديد من أكبر المقطوعات الموسيقية في أول عرض حيّ له في دبي في 21 ديسمبر. وسيشهد يوم 22 ديسمبر حضور فنان لأول مرة إلى دبي، وهو المنتج الموسيقي الرائد على المستوى العالمي «ديدماو5»، حيث سيقدم عرضاً لليلة واحدة. وسيحيي الفنان محمد رمضان حفلاً على المسرح في 23 ديسمبر. وبمناسبة نهاية حفلات دوري التنس العالمي، يقدم خبير موسيقى الرقص الهولندي «أرمين فان بورين»، حفلاً في 24 ديسمبر، فيما سيحيي الفنان كاظم الساهر حفلين في دبي أوبرا يومي 23 و24 ديسمبر.

واستعداداً لاحتفالات رأس السنة الميلادية، سيقدم رائد الموسيقى الراقصة «مارتين جاريكس» عرضاً مشوقاً في «كوكاكولا أرينا» في 30 ديسمبر.

وتعود فعالية «دبي بيتس» في دورتها الثانية على مدار يومين لتقديم تجربة موسيقية مميزة بمشاركة أكثر من 11 فناناً من مختلف الأنواع والأنماط الموسيقية في مدينة دبي للإعلام. وسيحظى الفنانون المشهورون على مواقع التواصل الاجتماعي بفرصة الأداء لأول مرة على مسرح «دبي بيتس» في 6 و7 يناير.

وتعود فعالية «نغمات دبي» من 6 حتى 15 يناير، حيث تقدم عروضاً في 12 موقعاً في جميع أنحاء المدينة بمشاركة فنانين محليين بمن فيهم حمدان العبري، وعلياء العلي، وميثاء المنصوري، وشيباني، وغيرهم.