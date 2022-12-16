تزامنا مع بطولة مبادلة العالمية للتنس.. مضرب تنس بين كفوف والدة اماراتية.. صور

شاركت المصورة الإماراتية علياء بنت سلطان أخيراً صورة لامرأة كبيرة بالسن وهي تمسك بمضرب "تنس" ، وذلك تزامناً مع بطولة مبادلة العالمية للتنس والتي انطلقت اليوم بمشاركة 8 من نجوم التنس العالميين من بينهم ثلاثة من المصنفين الأربعة الأوائل عالميا.

ولاقت الصورة الكثير من الإعجاب وتم تداولها بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي.

واستعانت علياء بنت سلطان بمقولة من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من كتاب "تأملات في السعادة والإيجابية" وهي "لا أحب أن أرى أحداً ليست له هواية أو رياضة أو شغف في الحياة. البطالة ليست فقط في الوظيفة البطالة تبدأ من الفكر".

يذكر أن المنافسات تقام على ملعب المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي خلال الفترة ما بين 16 وحتى 18 من ديسمبر الجاري.

واعتادت المصورة الإماراتية علياء بنت سلطان توثيقها لأجمل اللحظات مع كبار السن، حيث تتعاون دائماً معهم إيماناً منها كما ذكرت في بعض لقاءاتها الصحافية سابقاً أنهم أساس ما نحن عليه اليوم، حيث تؤمن علياء أن كبار المواطنين هم المؤثريين الحقيقيين الذي يجب أن نتابعهم ونتعلم منهم وانعكاسها لهم في الصور هو انعكاس ارتباطنا بعاداتنا وتقاليدنا وهويتنا التي نعتز ونفتخر فيها ونحافظ عليها.

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