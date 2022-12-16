«شريك» من السينما إلى «دبي أوبرا»

يستضيف مسرح «دبي أوبرا» سلسلة عروض حية للمسرحية الموسيقية الشهيرة بين 21 و26 فبراير المقبل، من بينها مسرحية «شريك» الموسيقية المقتبسة من الفيلم الفائز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم صور متحركة، والذي أنتجته شركة «دريم وركس أنيميشن»، وتتضمن المسرحية الموسيقية الكوميدية شخصيات محبوبة مستمدة من الفيلم الشهير، مثل الأميرة الشجاعة، والحمار الثرثار، واللورد الشرير، والسريع الغضب، ورجل الزنجبيل المحبوب.