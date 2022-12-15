كحول مغشوش يقتل 38 هنديا

قال مسؤولون محليون في الهند، اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن 38 شخصا لقوا حتفهم إثر تناولهم كحوليات مغشوشة.

ووقعت المأساة في ولاية بيهار بشرق البلاد، حيث يتم منع تصنيع الكحوليات وبيعها واستهلاكها.

وبدأ وصول أولى الضحايا للمستشفيات في تشهابرا، بمنطقة ساران، في ولاية بيهار، يوم الثلاثاء الماضي، وهم يشكون من تقلصات في البطن، وقئ، وعدم وضوح الرؤية، حسبما أفاد مسؤول المنطقة المحلي راجيش مينا.

وقال ضابط الشرطة سانتوش كومار إن 38 شخصا قد توفوا، بينما بدأ 10 أشخاص، على الأقل، يعانون من حالة مرضية خطيرة بعد ظهر اليوم الخميس. وقال الضابط إن بعض أصحاب هذه الحالات فقدوا البصر.

وقال كومار إنه تم إلقاء القبض على عشرات الأفراد المتورطين في تصنيع كحوليات غير قانونية، وهم يخضعون الآن للاستجواب. كما تم إيقاف شرطيين اثنين للاشتباه بتورطهم.

ويتوفى المئات في الهند سنويا، ومعظمهم من الفقراء، جراء تناول كحوليات مغشوشة، وهي أرخص من المنتجة تجاريا، لكنها تحتوي على مواد سامة يمكن أن تؤدي إلى التسمم.