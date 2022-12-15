أم التوائم الـ 9 تعود من المغرب إلى بلدها مالي

عادت إلى باماكو، أمس، الأم المالية، التي أنجبت تسعة توائم في المغرب في مايو 2021. وأفادت وزارة الصحة في مالي لوكالة «فرانس برس»، بأن البنات الخمس والصبيان الأربعة ووالدتهم وصلوا إلى بلدهم بصحة جيدة.

وأعلنت وزيرة الصحة، ديميناتو سانغاريه، عن وصولهم إلى باماكو عبر صفحتها على «فيس بوك»، وأرفقت منشورها بصور للأطفال التسعة.

وكانت حليمة سيسيه (25 عاماً)، المتحدرة من مدينة تمبكتو المالية، قد أنجبت مطلع مايو العام الماضي، خمس بنات وأربعة صبيان، بعد نقلها نهاية مارس 2021 من باماكو إلى الدار البيضاء، لتلقي عناية طبية تتلاءم أكثر مع المخاطر المترتبة عن هذا الحمل المتعدد. وكان الأطباء قلقين على صحة الأم وفرص بقاء الأجنة على قيد الحياة، لكنهم وُلدوا جميعاً بصحة جيدة في نهاية المطاف، وتمت متابعتهم في المغرب حتى عودتهم.