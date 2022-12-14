مبدعة «هاري بوتر» تطلق منظمة لدعم النساء

أطلقت مؤلفة قصص هاري بوتر الشهيرة جاي كاي رولينغ، أول من أمس، منظمة تتولى الدفاع عن النساء ضحايا العنف الجنسي، بعدما أصبحت خلال السنوات الأخيرة ناشطة نسوية فاعلة، وغالباً ما تثير الجدل في المملكة المتحدة.

وتقدّم «بييراز بلايس» نفسها على أنها «خدمة دعم للمرأة بإدارة مجموعة من النساء». وتوفر المنظمة مساعدة مجانية لأي امرأة تجاوزت الـ16 عاماً كانت ضحية للعنف الجنسي بمختلف أشكاله في منطقة إدنبرة الإسكتلندية حيث تقيم رولينغ.