«إكسبوجر» يعود للاحتفاء بعدسات «النخبة»

يعود المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» في التاسع من فبراير المقبل، ليحتفي بنخبة جديدة من أبرز محترفي التصوير في العالم، ويعرض تجاربهم ومغامراتهم، خلال الدورة السابعة بمركز إكسبو الشارقة.

ويعدّ «إكسبوجر» الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الحدث الأكثر تأثيراً وتخصصاً في فنون التصوير وقضايا المصورين، وتكريم دورهم في خدمة القضايا العامة على مستوى العالم، فإلى جانب المعارض الفردية والجماعية وورش العمل والجلسات التي يقدمها، يفتح المهرجان المجال أمام المصورين من مختلف أنحاء العالم للفوز بجائزتي «جوائز إكسبوجر العالمية للتصوير»، و«جائزة المصور الصحافي المستقل».

وقال مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طارق سعيد علاي: «سرعان ما تحوّل (إكسبوجر) إلى منصة عالمية للفن المرئي، وفخورون بتنظيم هذا الحدث الذي يحتفي بفن التصوير، باعتباره قاعدة أساسية تنطلق منها معظم الفنون الإبداعية الأخرى، ويسرّنا في الشارقة أن نرحّب بنخبة من خبراء هذه الصناعة، وعشاق التصوير من أجل منحهم التقدير والدعم الذي يستحقونه».

وأضاف: «عندما بدأنا المهرجان في 2016، كان هدفنا أن نوفّر منصة موضوعية وآمنة للمصورين وصانعي الأفلام، لاستعراض تجاربهم، ووجهات نظرهم الخاصة، وقصصهم التي لا يمكن روايتها بالكلام، بل من خلال الصور، ويسعدنا أن نشهد النمو التصاعدي للمهرجان عاماً بعد عام، بناءً على الإحصاءات التي صدرت اليوم عن المكتب الإعلامي، وكلنا ثقة باستمراره في النمو مستقبلاً، وأن يرسخ مكانته بين أفضل ملتقيات الفن والإبداع حول العالم».

ويشهد «إكسبوجر» كل عام ازدياداً في أعداد الحضور، إذ ارتفعت بنسبة 125% بين عامي 2021 و2022، كما يحظى هذا العام بارتفاع في عدد المشاركات، ونمو تصاعدي في جوائزه المقدمة منذ انطلاقه في 2016، إذ يستقبل هذا العام عدداً أكبر من الطلبات بنسبة 80% في إطار «جوائز إكسبوجر العالمية للتصوير»، وزيادة 54% في الطلبات المقدمة ضمن «جائزة المصور الصحفي المستقل» في نسختها الثانية.

وتبلغ «جوائز إكسبوجر العالمية للتصوير» 50 ألف دولار، مقسّمة إلى 10 فئات فرعية.