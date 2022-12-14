غابة دبي الاستوائية المغلقة تستقبل ضيوفها بالثلوج

أعلنت «ذا غرين بلانيت دبي»، الغابة الاستوائية المغلقة التي تعد من أشهر الوجهات الترفيهية والتثقيفية في المدينة، أن ضيوفها سيتمكنون، للمرة الأولى، من الاستمتاع بمشاهد لمحاكاة تساقط الثلوج الصديقة للبيئة مرات عدة خلال اليوم، بالتزامن مع موسم العطلات، ودون أي تغيير في البيئة الأحيائية للمكان.

وقالت رئيسة العمليات والمشرفة في ذا غرين بلانيت دبي، سارة ستيفنز: «يسعدنا في موسم الأعياد لهذا العام جلب الثلوج إلى أجواء الغابة في تجربة هي الأولى من نوعها، ستنقل حيواناتنا إلى عالم الشتاء، دون التأثير في بيئة المنطقة الأحيائية، ونتطلع إلى جمع العائلة والأصدقاء معاً في هذه التجربة الممتعة».

وسيتمكن الضيوف من إضفاء بهجة أكبر على عطلاتهم، من خلال قضاء أوقات ممتعة في المقهى واحتساء المشروبات الدافئة مثل الشوكولاتة الساخنة، أو التعاون مع العائلة والأصدقاء لبناء منزل جميل من خبز الزنجبيل، بينما سيستمتع الصغار بمحطة الرسم على الوجوه، ومواقع التصوير ذات الطابع الخاص، لتتحول القبة الأحيائية، على أنغام موسيقى الأعياد وبين الأضواء والتصاميم الاحتفالية المستدامة، إلى كرة من الثلج.