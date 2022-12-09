الفنانة أحلام من استوديوهات "سعودي آيدول": "وما نيلُ المطالب بالتمنّي"

أطلق برنامج المواهب السعودي "سعودي أيدول" عدة فيديوهات ترويجية تضمنت تعليقات من أعضاء لجنة التحكيم التي تضم نخبة من نجوم الفن.

وأشار أحد الفيديوهات إلى قرب عرض البرنامج على شاشة MBC1 التي مع لقطات تظهر ديكور البرنامج المرتقب، فيما تضمنت الفيديوهات الأخرى رسائل من أعضاء لجنة التحكيم، لتشجيع المتسابقين على بذل الجهد من أجل الوصول إلى النجومية والتألق.

وتضم لجنة تحكيم البرنامج، أصالة وأحلام وماجد المهندس وأصيل أبو بكر، ومن المقرر بدء عرضه خلال ديسمبر الجاري.

وقال النجم ماجد المهندس: "كلنا كفنانين بدايتنا كانت صعبة وكنا ننتظر الفرصة لتحقيق حلمنا، واليوم من خلال وجودي في لجنة تحكيم سعودي أيدول راح أساعد المواهب السعودية لتحقيق أول خطوة في مسيرة النجومية".

من جانبها، أكدت النجمة أحلام أن "وَما نَيلُ المَطالِبِ بِالتَمَنّي.. وَلَكِن تُؤخَذُ الدُنيا غِلابا"، مضيفة "نعم تؤخذ الدنيا بالعمل الجدي المتواصل وهذا الدرس من دروس ونصائح وتوجيهات كثيرة رح نقدمها لكل مشتركين برنامج سعودي ايدول عشان نكون إحنا قدوة لهم في الحياة مثل ما كانوا اللي قبلنا قدوة لنا والمثال الأعلى بمجال الفن على أمل أن يوصلوا كل أحلامهم مثل ما هم يبون بنجاح مع سعودي أيدول في السعودية".

بدوره اعتبر الفنان أصيل أبوبكر خلال الفيديو الترويجي للبرنامج أن "الفن عشق والغناء شغف وخبرتي الطويلة في هذا المجال إن شاء الله أوظفها في خدمة مواهب سعودية طالعة وأساعدها تنطلق في هذا المجال من خلال هذا البرنامج الضخم سعودي أيدول".

أما المطربة أصالة فقالت "لكل شخص موهوب بيحلم يبني اسم بعالم الغناء بقوله الحلم حلو بس ما بيكفي بلش شغل وأنا رح ساعدك".