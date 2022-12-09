بعد أن هاجمت زوجته بقسوة.. سمية الخشاب تدعو رونالدو للتمثيل

هاجمت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، عارضة الأزياء الأرجنتينية، جورجينا رودريجيز، زوجة لاعب كرة القدم الشهير، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ووجهت إليها رسالة صادمة عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“ دون الكشف عن مغزاها.

ولم تذكر الخشاب ما تعنيه بتغريدتها، التي اقتصرت على جملة واحدة قالت فيها (جورجينا لن تكوني سمية الخشاب). كما لم تلفت إلى السبب الذي دفعها لمهاجمة جورجينا.

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين ساخر ومدافع، فمنهم من رأى أن تشبيه الخشاب نفسها بجورجينا أمر غير مقبول، لاسيما أن الشهرة التي تتمتع بها الأخيرة تفوق الشهرة التي تحظى بها الفنانة، حيث علَّقت إحداهن: ”جورجينا متعرفش انك موجودة معاها اصلا على نفس الكوكب… اهدي الله يرضي عنك“.

في حين كتبت إحداهن مدافعة: ”طيبه سمية حلوه من يومها ولا عشان عربيه لازم تحطونها بشعه؟ وانو ما تتقارن بجورجينا العاديه واقل من عادية بعد مقارنة بسمية لمن كانت بعمرها كانت أجمل بكثير وإلى الان اشوفها أجمل“.

وكتبت أخرى مشيدة بجمال الخشاب وملامحها الجذابة: ”كل وحدة فيكم إلها جمالها إنتِ ما بننكر جمالك وجمال عيونك، وهي كمان حلوة وملامحها جميلة“.

ولطالما أعلنت الخشاب دعمها الدائم لنجم ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو، حتى أنها أعربت عن رغبتها في رؤيته خلال زيارة لها للبرتغال، وقالت: ”أنا في البرتغال.. عندى شوية حاجات هخلصها ولازم نتقابل نشوف الصفقة الجاية هتم إزاى“.

كما غازلت الخشاب رونالدو حينما أعادت مشاركة مشهد لها من فيلم ”حين ميسرة“ أثناء أدائها وصلة رقص، وأرفقتها بتعليق، كتبت فيه: ”رونالدو أفضل مهاجم“.

وخلال مهرجان الجونة السينمائي، عبَّرت الفنانة عن رغبتها بأن يتوجه رونالدو للتمثيل، وقالت: ”لون بشرته قريب من اللون الشرقي فلو بيحب يمثل ومعاه مخرج شاطر يعرف يشكله هيطلع منه حاجة كويسة“.

