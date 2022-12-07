«تايلور سويفت» تنضم إلى مشاهير مدام توسو دبي

كشفت «مدام توسو دبي» عن أحدث إضافة في عالم النجوم والمشاهير مع مجسم شمعي مذهل لملكة أغاني البوب والريف الأميركي تايلور سويفت، لتصبح أول شخصية نسائية عالمية تنضم إلى مجموعة المجسمات الشمعية للفئة الموسيقية منذ افتتاح الوجهة الأكثر جاذبية عالمياً بقلب «بلوواترز» في أكتوبر العام الماضي.

وتتربّع تايلور سويفت على قائمة أنجح فناني جيلها، وتمثل مصدر إلهام للفتيات في أنحاء العالم. تتألق الشخصية الشمعية التي تمثلها بإطلالة عصرية أنيقة ومتميزة، لتعكس تميز الوجهة الترفيهية الأولى من نوعها مدام توسو دبي، التي تضم مجموعة حصرية من المجسمات الشمعية النابضة بالحياة لأشهر الشخصيات العالمية والعربية، والقادة الأكثر تأثيراً، بالإضافة إلى مشاهير الرياضة، ونجوم الفن، ومن بينهم نخبة من أيقونات الشرق الأوسط.

وصمّم فريق عمل مدام توسو من الفنانين المحترفين شخصية تايلور سويفت الشمعية لتعكس جمالاً من نوع خاص يفوح بالحنين إلى الماضي، كما جسدته في ألبومها الثامن «فولكلور» الحائز جائزة «غرامي» الموسيقية، بعد أن نال استحسان النُقاد والمستمعين على حدٍ سواء. وتتألق الشخصية الشمعية لأيقونة البوب بإطلالة مستوحاة من مصممة الأزياء العالمية ستيلا مكارتني التي اعتمدتها خلال مشاركتها في الدورة 55 لحفل توزيع جوائز أكاديمية موسيقى الريف، أما وجهها فيتألق بلمسات مميزة من مساحيق التجميل، تحوطه تموجات طبيعية من الشعر الذهبي اللامع.

ويتميز التصميم بالفخامة مع بلوزة أرجوانية بياقة مرتفعة وأكمام طويلة، وبنطال عالي الخصر منسق مع حذاء أسود بكعب عالٍ مزود بأربطة وسوار ذهبي أنيق، لتكتمل هذه الإطلالة الاستثنائية. ولاكتمال المشهد الموسيقي لملكة البوب، يحمل مجسم تايلور سويفت الشمعي قيثارة صوتية «جيبسون» مصنوعة يدوياً.

وتمنح إضافة تايلور سويفت إلى المجموعة الشمعية لدى الوجهة الترفيهية الأولى من نوعها مدام توسو دبي، يمنح الفرصة لكل عشاق ملكة البوب لالتقاط أجمل الصور التذكارية مع نسخة طبق الأصل من المغنية وكاتبة الأغاني المفضلة لديهم. وتأتي تلك الإضافة تزامناً مع تحديثات شيقة لغرفة الحفلات الخاصة لنجوم الصف الأول؛ إحدى الغرف السبع التفاعلية المستوحاة من عالم الأضواء والشهرة الساحر لدى مدام توسو دبي.

وقالت مدير عام مدام توسو دبي، ساناز كولسرود: «نلتزم بتحسين تجربة الزوار بشكل مستمر، لكي نمنحهم أفضل التجارب الترفيهية التفاعلية في محيط ساحر يحاكي عالم الأضواء والشهرة. ويمكن للزوار الاستمتاع وسط أجواء أكثر بهجة مع إضافة المجسم الشمعي الخاص بأيقونة البوب تايلور سويفت، بالإضافة إلى أحدث منصة تفاعلية للرقص داخل غرفة الحفلات الخاصة لنجوم الصف الأول، كل هذا وأكثر لقضاء أوقات تحت أضواء الشهرة».

ساناز كولسرود:

• «نلتزم بتحسين تجربة الزوار بشكل مستمر، لكي نمنحهم أفضل التجارب الترفيهية التفاعلية في محيط ساحر يحاكي عالم الأضواء والشهرة».