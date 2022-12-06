هاري بوتر يزين عملات معدنية بريطانية

أطلقت دار سك العملة الملكية في بريطانيا، عملات معدنية تحمل صورة هاري بوتر وصورة قطار «هوجورتس إكسبريس»، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية أمس.

وعملة «هوجورتس إكسبريس» المميزة، هي أيضاً العملة الفردية الأخيرة بقيمة 50 بنساً (0.61 دولار) التي تظهر فيها صورة الملكة إليزابيث الثانية على وجه العملة. وتشكل العملة جزءاً من مجموعة أكبر من العملات التي تحيي ذكرى مرور 25 عاماً على نشر رواية «هاري بوتر وحجر الفيلسوف» للكاتبة جيه كيه رولينغ، للمرة الأولى في بريطانيا عام 1997 عن طريق دار نشر «بلومزبري». وبالإضافة إلى «هوجورتس إكسبريس»، تتميز العملات الصادرة ضمن المجموعة بوجود هاري بوتر والبروفيسور دمبلدور ومدرسة هوجورتس للسحر.

وقالت دار سك العملة الملكية، إن مجموعة هاري بوتر ستكون واحدة ضمن مجموعة صغيرة ستتغير صورتها أثناء عمليات الطرح المتتالية.