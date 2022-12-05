العثور على رجل،74 عاما، ميتا على طريق ألماني بعد أن علق في الجليد

عثرت الشرطة الألمانية على رجل يبلغ من العمر 74 عاما ميتا على طريق في ولاية ساكسونيا أنهالت بوسط البلاد.



وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة هاله، إنه وفقا للاستنتاجات السابقة ، فقد علقت سيارته في الجليد بالقرب من أليرشتيدت ، إحدى مقاطعات كايزربفالس، وترك المواطن المسن السيارة.



وكانت هناك آثار على أنه حاول تحرير السيارة، ولكن ما حدث بعد ذلك غير واضح.



وجرى فتح تحقيق في سبب وفاة الرجل.



وقالت الشرطة إنه لا توجد مؤشرات على تورط أشخاص آخرين في الحادث.