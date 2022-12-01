الاحتفال الرسمي بـ «عيد الاتحاد الـ 51» اليوم.. قصص الرواد تُلهم جيل الغد

كشفت لجنة تنظيم احتفالات عيد الاتحاد الـ51 للدولة، عن بعض تفاصيل الاحتفال الرسمي الضخم بعيد الاتحاد الذي يقام اليوم، وما يعقبه من عروض تمتد من الثالث حتى الحادي عشر من ديسمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأوضحت روضة القبيسي، المنتج التنفيذي الإبداعي أن الفكرة العامة لعرض عيد الاتحاد مستوحاة من التراث الثقافي العريق لدولة الإمارات وطموحاتها للمستقبل.

وأشارت إلى أن العرض يقدم لمحة عن مستقبل مشرق واعد يجمع كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له، مشيرة إلى أن حفل هذا العام يكتسب أهمية خاصة كونه الأضخم من بعد جائحة كورونا.

وكشفت أن الحفل سيشهد مشاركة 1000 طالبة وطالب من جنسيات مختلفة في مسيرة خاصة للأطفال.

من جانبها، قالت ريم المنصوري، الشريك المؤسس لشركة بني وآل للثقافة، إن البحوث التي تزامنت مع مرحلة التحضير للعرض، ركزت على أوجه عدة، منها قصص ملهمة لرواد الأجيال المختلفة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى جوانب تتعلق بالبيئة والعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، التي تشكل جزءاً مهماً من التراث المحلي.

وأوضحت أنه تم العمل عن كثب مع فريق تطوير المحتوى والفريق الإبداعي لضمان توافق المواد البصرية مع بيئة وثقافة دولة الإمارات.

وكشفت عائشة حاضر، المديرة الإبداعية، أن الاحتفال الرسمي سيأخذ الجمهور في رحلة بصرية مبهرة تسلط الضوء على جيل الرواد الملهمين الذين قدموا مساهمات كبيرة في سبعة مجالات رئيسة، وهي العلوم البحرية، والبيئة، والزراعة، والفضاء، ووسائل النقل، والطاقة الشمسية، والتعليم. وتهدف هذه القصص إلى إلهام جيل الغد، وتعزيز الهوية الوطنية.

وأشارت الى أن الهوية البصرية لعيد الاتحاد هذا العام، التي طورتها شركة «تنكه»، استوحت شكلها من حرفة السدو التقليدية في صنع النسيج.

وأوضحت أن الهوية البصرية تتميز بالعديد من العناصر المستوحاة من مفهوم العرض، بالإضافة إلى الموضوعات الرئيسة لاحتفالات هذا العام.

وأوضح بطي المهيري، مدير العمليات، أن الاستعدادات للحفل الرسمي المرتقب في أبوظبي بدأت في شهر يونيو هذا العام، ويضم فريق العمل أكثر من 6900 فرد من أكثر من 100 جنسية، بمن في ذلك كبار المهندسين والمبدعين والفنيين من جميع أنحاء العالم.

ويقدم العرض 11 قصيدة جديدة لكل من جمعة بن مانع الغويص، وعلي الخوار، وسيف السعدي، وسالم بن كدح الراشدي، والتي تستعرض إنجازات دولة الإمارات وقصص روادها.

ويقدّم الإخراج الموسيقي لعرض هذا العام، مزيجاً من الأغاني والأهازيج الإماراتية التقليدية وإيقاعات الموسيقى العالمية.

وقال الملحن والمخرج الموسيقي للعرض، محمد الأحمد، إن الاحتفالات ستشهد إبداعات الأوركسترا الفيلهارمونية الملكية، بالتعاون مع موسيقيين إماراتيين، والذين سيقدمون عرضاً موسيقياً حياً أثناء الاحتفال الرسمي.

وأوضح أن الاحتفال سيتضمن عرضاً عسكرياً يمزج بين فن التغرودة التقليدي مع الإيقاع العسكري، كما سيتضمن العرض فن العيالة التراثي. ويقدم عرض هذا العام قصصاً ملهمة عبر الأجيال من خلال عروض جذابة تستعين بتقنيات فريدة وأسلوب سردي استثنائي يستلهم ثقافة وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة، ويستحضر طموحات الحاضر. ويقود الأوركسترا المهندس علي الأمير والمايسترو نيكولاس دوت. كما يقود المايسترو هيثم سعدون التسجيلات العربية للنغمات الوترية والآلات الموسيقية المنفردة. ويلعب كورال الإمارات دوراً لافتاً، حيث يغني جميع المشاهد ويلقي القصائد في العرض الرسمي لعيد الاتحاد الـ51 لهذا العام.

بث الاحتفال في 50 موقعاً في الإمارات السبع

يمكن للجمهور في أنحاء دولة الإمارات مشاهدة البث المباشر لحفل عيد الاتحاد ابتداءً من الساعة 6 مساءً في أكثر من 50 موقعاً في إمارات الدولة، ويمكن للمواطنين والمقيمين في أبوظبي مشاهدة الاحتفالات في مجالس أبوظبي في كل من مدينة أبوظبي والعين والظفرة، فضلاً عن بث الاحتفالات في قصر الحصن، ومهرجان الشيخ زايد، وصرح زايد المؤسس، ومهرجان ليوا الدولي.

أما في إمارة دبي، فيمكن للجمهور الانضمام إلى الاحتفالات في ساحة الوصل في «مدينة إكسبو» وعند سد حتا، ويمكن للجمهور في إمارة الشارقة الاستمتاع بالحفل في متنزه الشارقة الوطني وحصن الذيد وخورفكان.

أما في إمارة عجمان فيمكن للجمهور مشاهدة الاحتفالات في حديقة العلم ومارينا عجمان، وفي إمارة أم القيوين في حديقة الخور، كما ستعرض الاحتفالات لجمهور إمارة رأس الخيمة في جمعية شمل للفنون والتراث الشعبي والمسرح، وعلى كورنيش الفجيرة في إمارة الفجيرة.

الحفل سيشهد مشاركة 1000 طالبة وطالب من جنسيات مختلفة في مسيرة خاصة للأطفال.

عائشة حاضر:

«الاحتفال سيأخذ الجمهور في رحلة بصرية مُبهرة تسلط الضوء على جيل الرواد الملهمين».

إطلاق الأغنية الرسمية للاحتفال الرسمي بـ «عيد الاتحاد الـ 51»

أطلقت لجنة تنظيم احتفالات عيد الاتحاد الـ51 الأغنية الرسمية للاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتغنّى كلمات أغنية «دارنا» بإنجازات دولة الإمارات في الخمسين عاماً الماضية، مؤكدة على حب الوطن والاعتزاز بالهوية الوطنية، وتعبّر عن الفرح والأمل، وتحتفي بالطموحات وتطلعات الجيل الجديد لمستقبل مشرق لدولة الإمارات العربية المتحدة.

والأغنية من كلمات سيف السعدي، وألحان المخرج الموسيقي والملحن محمد الأحمد، والتي ستكون جزءاً من عرض الاحتفال الرسمي لعيد الاتحاد الـ51. وهي من أداء 22 طفلاً من مجموعة أطفال الوطن، وبمشاركة 12 عضواً من مجموعة كورال الإمارات، كما تم عزف الأغنية من قبل أكثر من 100 عازف.

كلمات الأغنية

دارنا يا دارنا يا دارنا شعبك الوافي وقادتك الكرام

من توحّدنا ونحْنا شعارنا رمز صادق للمحبه والسلام

القَدِر محفوظ حق كبارنا لى بنوا للطايله صرح وْمقام

قادنا (زايد) وعاد اوطارنا للرخا والأمن لى من ألْف عام

وابتدا صوب العلا مشوارنا من شرَق نوره طفَت نار الظلام

واشرقت شمس الأمل لصغارنا واتحاد بلادنا طاف الغمام

إنشِد (المريخ) عن مسبارنا وانشد التاريخ عن خمسين عام

من على رمضا الهجير آثارنا نعسِف الغيمه على حِدْب السَنام

نسبق الواقع ببِعْد انظارنا ونزرع الهمّه لتحقيق المرام

يشهد العالَم بصِدْق اخبارنا وتشهد الأفعال من قبْل الكلامو«دارنا» هي جزء من سلسلة من العروض الموسيقية المخطط لها في احتفالات عيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة.