فعاليات فنية في أرجاء الإمارات بـ «عيد الاتحاد»

تشهد دولة الإمارات العديد من الفعاليات الفنية والترفيهية والتراثية، بمناسبة عيد الاتحاد الـ51، والتي تنتشر في مختلف إمارات الدولة، بمشاركة نجوم وفنانين من مختلف الجنسيات.

في مقدمة هذه الفعاليات الاحتفال الرسمي الذي سيقام في المركز الوطني للمعارض بأبوظبي، ويستقبل الجمهور في الفترة من 3 إلى 11 ديسمبر الجاري، وأشرف على تحضير الاحتفال الفريق المبدع والمتنوع الذي أشرف على العروض الاحتفالية الاستثنائية لعيد الاتحاد الـ50 للدولة العام الماضي.

ويعزز حفل هذا العام قيم الوحدة التي تجمع بين الشعب والدولة للاحتفاء برواد الإمارات المعاصرين، وصناع مستقبل الدولة المزدهر.

ويشهد مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة برنامجاً حافلاً للاحتفال بعيد الاتحاد الـ51، من أبرزها تنظيم «مسيرة الاتحاد»، وعروض الدرونز التي تقدم لوحات فنية مبهرة في سماء المهرجان، وعروض الألعاب النارية، إلى جانب عروض نافورة الإمارات التي ترتفع مياهها مزينةً بأضواء ليزرية مستمدة من ألوان العلم الإماراتي. وتقيم أجنحة المهرجان مئات الفعاليات التي تقدمها الفرق التراثية والشعبية والعسكرية.

حفلات ترفيهية وفعاليات تراثية

وتنظم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، فعاليات مختلفة من أبرزها الحفلات الغنائية التي تقدمها نخبة من النجوم، وتشمل حفل الفنان حسين الجسمي، اليوم 1 ديسمبر، وحفل الفنان حمد العامري في 3 ديسمبر الجاري في الحصن.

وحفل الفنانة بلقيس، والنجم اليمني فؤاد عبدالواحد في قلعة الجاهلي في العين في التاريخ ذاته. كما تنظم الدائرة عروضاً للألعاب النارية في الساعة 9 مساء يوم 2 ديسمبر، والتي ستضيء سماء كورنيش أبوظبي، واستاد هزاع بن زايد في منطقة العين، ومدينة زايد بمنطقة الظفرة لمدة 10 دقائق. كما سترسم الألعاب النارية ألوان علم الإمارات في سماء كورنيش أبوظبي، بمصاحبة أضواء الليزر والعروض الموسيقية واستعراضات الطائرات المُسيرة (درون).

ويستضيف متحف اللوفر أبوظبي عدداً من الفعاليات، منها جلسة حوارية مع مجموعة من كبار الإماراتيين، يستذكرون فيها حكايات ومقتطفات من حياة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بالإضافة إلى 3 عروض موسيقية حية يقدمها فنانون إماراتيون هم: حمد الطائي وأرقم العبري وراشد النعيمي.

وينظم نادي تراث الإمارات بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني الـ51، سباقاً لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً.

دبي.. عروض مبهرة

وتشهد إمارة دبي فعاليات مكثفة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على الجميع، من أبرزها الحفل الذي سيقام في ساحة الوصل بمدينة إكسبو، ويحييه الفنانان داليا مبارك وعيضة المنهالي، حيث سيقدم كلاهما أبرز الأغاني التي يحبها الجمهور، إلى جانب مجموعة من الأغاني الوطنية، في أجواء ممتعة وتجهيزات للصوت والضوء عالية المستوى.

وتقدم القرية العالمية في دبي عرضاً مبهراً، يتخلله إطلاق عدد كبير من الألعاب النارية، بالإضافة إلى المسيرات والاحتفالات المميزة اليومية، في 2 ديسمبر 2022، ويتم تقديم الألعاب النارية في الساعة السادسة مساء، والساعة الثانية بعد منتصف الليل.

وتستضيف منطقة «فيستيفال سيتي دبي» فعاليات مميزة في عيد الاتحاد الـ51، منها بفعالية الألعاب النارية وعرض «إيماجن» الذي يشمل النوافير الراقصة، فضلاً عن مشاهدة عروض الليزر بالألوان الزاهية على أنغام الموسيقى العربية.

ويستضيف فيستيفال سيتي دبي حفل للفنان فايز السعيد، الذي يقام يوم 2 ديسمبر وفق ما نشره السعيد عبر حسابه على «إنستغرام» معلقاً: «ننتظركم في دبي فيستيفال سيتي في 2 ديسمبر بحفل مميز بمناسبة العيد الوطني الـ51»، كذلك يشارك فايز السعيد في إحياء حفل غنائي يوم 3 ديسمبر في دبا الفجيرة، وقد نشر الصورة الدعائية للحفل عبر حسابه على «إنستغرام».

وتستضيف «سيتي ووك»، وجهة التسوق ذات التصميم المبتكر، يوم 2 ديسمبر النجمة الإماراتية، شمة حمدان، كما تستضيف فرقاً موسيقية وعروضاً تقليدية تمثل ثقافة الإمارات وتراثها.

وتشهد حديقة «ليغولاند دبي» احتفالات تستمر لغاية 4 ديسمبر، وتتضمن بناء أكبر مجسم في العالم لعلم دولة الإمارات العربية المتحدة بوساطة مكعبات ليغو ومجسم شارة النصر المكوّن من 108 آلاف و231 مكعب ليغو، إضافة إلى بناء العديد من المجسّمات المختلفة، فضلاً عن توزيع الكثير من الجوائز والهدايا. كما تقدم منطقة ذا بوينت نخلة جميرا عروضاً راقصة وترفيهية وألعاباً نارية.

احتفالات الشارقة

وأطلقت إمارة الشارقة فعاليات واسعة للاحتفال بـ«عيد الاتحاد الـ51»، بدأت من 24 نوفمبر 2022، وتستمر حتى 3 ديسمبر الجاري، من أبرزها فعاليات متنزه الشارقة الوطني، انطلقت بعرض موسيقي حمل عنوان «سلطان العطاء»، تناول مضمونه عطاء صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، منذ تسلّمه مقاليد الحكم في الإمارة، والتطور الذي حدث في عهده على الصعيد العمراني والثقافي والبيئي، ولوحة (العهد الجديد).

إلى جانب العديد من الفعاليات منها: القرية الثلجية ونحت معالم الدولة على الثلج وعمل مجسمات لمعالم الشارقة، وغيرها من الفعاليات.

ويستضيف مدرج خورفكان حفلاً غنائياً يجمع الفنان عيضة المنهالي والفنانة ديانا حداد 3 ديسمبر الجاري. ويذكر أن ريع حفلات المدرج يذهب بالكامل إلى مؤسسة (القلب الكبير) لدعم الأطفال والمستضعفين والمحتاجين وعائلاتهم في العالم.

وينظّم مدرج خورفكان أيضاً أوبريتاً وطنياً مميزاً وفقرات شعرية وفنية، فضلاً عن مشاركة خليجية مميزة لهذه الاحتفالات متمثلة في فرق من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، حيث تشارك دول الخليج كالعادة دولة الإمارات احتفالاتها في جميع المناسبات، وهذا يدل على عمق العلاقات الدبلوماسية بين الدول.

عودة «الكمين»

يعود فيلم «الكمين»، إلى شاشات السينما في دولة الإمارات، احتفالاً بعيد الاتحاد الـ51. وذلك في صالات عرض «فوكس سينما» في دبي وأبوظبي والشارقة وعجمان والعين، خلال الفترة 1–7 ديسمبر الجاري.

والفيلم من إخراج الفرنسي العالمي بيير موريل (فيلم تيكن)، وتم طرحه لأول مرة عام 2021 عبر 185 صالة سينما، وهو يُعد رسمياً أعلى فيلم ناطق باللغة العربية تحقيقاً للإيرادات على الإطلاق بدولة الإمارات.

ويشارك في بطولة «الكمين» طاقم كامل من الممثلين الإماراتيين، بمن فيهم عمر بن حيدر، ومروان عبدالله صالح، ومحمد أحمد، ومنصور الفيلي، وخليفة البحري، وهو يسرد وقائع قصة حقيقية لثلاثة جنود إماراتيين علقوا في كمين، وينتظرون قوات الدعم لإنقاذهم، بعدما تعرضت مركبتهم المدرعة لهجوم عنيف من مجموعة من عناصر المتمردين في وادٍ جبلي.