نجوم أجندة دبي في ديسمبر.. كاظم الساهر و«الملك فاروق» وقائمة طويلة

كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في المدينة، التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن مجموعة من الفعاليات الثقافية والترفيهية الحية التي تنظم في دبي خلال ديسمبر المقبل، والتي تتيح للجمهور فرصة الاستمتاع بنجوم عرب وأجانب من حول العالم، في مجالات متنوعة، من الفنون إلى الثقافة إلى الترفيه والرياضة.

ويمكن تجربة اللعبة الشهيرة Murder Mystery في فندق السيف التراثي في دبي، من الثالث من ديسمبر وإلى 12 فبراير المقبلين، إذ تستمر التجربة الترفيهية التفاعلية لـ90 دقيقة، لتوفر فرصة مثالية لإبراز المهارات في حل الألغاز.

ويعود المهرجان الثقافي المجتمعي سول دي إكس بي بنسخته الجديدة في حي دبي للتصميم بين التاسع و11 ديسمبر.

ويُنظم مهرجان «المرموم: فيلم في الصحراء» بين التاسع و11 ديسمبر في محمية المرموم الصحراوية، ليقدم عروض أفلام وورش عمل تفاعلية للأطفال والشباب، وجلسات حوارية، وعروض أداء عالمية، وأنشطة تعليمية.

وتستضيف دبي أوبرا المسرحية الغنائية الملك فاروق في 12 ديسمبر.

على متن سفينة

وينطلق استعراض ملكة الثلج، الإنتاج الدرامي المُستنِد إلى القصة الخيالية التي كتبها هانز كريستيان أندرسن في عام 1844، بين 16 و26 ديسمبر على مسرح السفينة كوين إليزابيث 2.

كما تستضيف دبي أوبرا عرض الباليه «ذا نات كراكر» (كسارة البندق)، تقدمها فرقة لا كلاسيك الروسية للباليه، في 16 و17 ديسمبر.

وتُعرض في دبي مسرحية «قزم»، وهي واحدة من أشهر المسرحيات الموسيقية الخاصة بعيد الميلاد، من إنتاج بول تايلور ميلز الحائز جائزة أوليفييه، في ذا ثياتر، مول الإمارات بين 17 و24 ديسمبر.

وتعود فرقة دبي أوبرا الكبيرة لتقديم احتفالية ذا ساوند أوف كريسمس الموسيقية، التي تشمل أجمل الأغاني الكلاسيكية لموسم الأعياد في 21 و22 ديسمبر.

وتستضيف ساحة الوصل بمدينة إكسبو دبي العديد من الحفلات الغنائية والعروض الموسيقية لأبرز الفنانين العرب، من بينها حفل للفنان عيضة المنهالي، والفنانة داليا مبارك، في الثاني من ديسمبر، احتفالاً بعيد الاتحاد الـ51.

ويقدم فنان موسيقى بوب التسعينات، لاكي علي، عرضاً حياً على مسرح ذا أجنده في الثالث من ديسمبر، ضمن فعاليات المهرجان الشتوي للموسيقى الذي سيجمع نخبةً من موسيقيي الهند المحبوبين.

ويستعد الفنان اللبناني - الأرميني غي مانوكيان ليقدم لجمهوره عرضاً موسيقياً مع عودته إلى مسرح دبي أوبرا في التاسع من ديسمبر.

قوالي وروك

وتعود الفنانة عبيدة بارفين، الشهيرة بلقب ملكة فن القوالي الصوفي، إلى دبي، لتقدم عرضاً في التاسع من ديسمبر في «كوكا كولا أرينا».

أما عشاق فرقة هوفرفونيك البلجيكية لموسيقى «البوب»، فهم على موعد مع أول عرض لها في دبي، مع نجومها: آليكس كاليير ورايموند جيرتس وجيك آرنيرت، الذين سيقدمون أشهر أغنياتهم على مسرح دبي أوبرا في 10 ديسمبر.

وتقدم فرقة الروك Bi-2 أول عرض لها في دبي، ضمن فعاليات مهرجان «باروس» للموسيقى بنسخة «سبرينغ فيفر»، التي تستضيفها «منطقة الفعاليات» في فندق «جميرا بيتش» في 10 ديسمبر.

أما الثلاثي جبران فسيقدمون حفلهم الأول في دبي أوبرا، بعد النجاح الذي حققته جولتهم العالمية، وسيكون عشاق الموسيقى على موعد مع الإخوة سمير ووسام وعدنان القادمين من فلسطين في حفل هادئ على أنغام العود في 11 ديسمبر.

ويستعد الفنان كاظم الساهر لتقديم حفلين في 23 و24 ديسمبر في دبي أوبرا.

ويعود الفنان راحت فتح علي خان إلى مسرح «كوكا كولا أرينا» في 29 ديسمبر.

وتستقبل «كوكا كولا أرينا» منسق الأغاني الهولندي الشهير مارتن غاركس، أحد أشهر صُنَّاع الموسيقى الإلكترونية في العالم، لتقديم حفل بعدد حضور متوقع يتجاوز 10 آلاف شخص في 30 ديسمبر.

• 23 ديسمبر، سيغني كاظم الساهر في دبي أوبرا.



• 12 ديسمبر، تستضيف دبي أوبرا المسرحية الغنائية الملك فاروق.

لعشاق الرياضة

تسعى دبي لإثراء تجارب عشاق الرياضة من خلال توفير مجموعة من مناطق المشجعين، إلى جانب الصالات الرياضية والمساحات العائلية، لحضور مباريات البطولة الأبرز في العالم لكرة القدم، التي تنظم في قطر الشقيقة. وتُعد هذه المناطق والفعاليات، بما فيها مهرجان باد إكس فيفا للمشجعين في دبي هاربر، واحدةً من ستة مهرجانات دولية رسمية يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم في أنحاء العالم.

كما تتوزع مناطق المشجعين في أنحاء الإمارة، بما في ذلك مدينة المشجعين في مدينة إكسبو دبي، ومنطقة المشجعين من مك جيتيجانس في مدرج مدينة دبي للإعلام، ومنطقة المشجعين بريس بلاي في بريسيجن فوتبول، وغيرها.

كما تنطلق بطولة «طيران الإمارات» لسباعيات دبي للرجبي بين الأول والثالث من ديسمبر المقبل، باعتبارها إحدى أكبر الفعاليات الرياضية والترفيهية في الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن تحقق دورة البطولة لهذا العام نجاحاً وانتشاراً أكبر من الدورات السابقة، بمشاركة أفضل فرق الرجبي الدولية لفئتي الرجال والنساء فيها، إلى جانب استضافتها لحفلات أشهر نجوم الغناء ومنسقي الأغاني في العالم، مثل غورغون سيتي وكريغ ديفيد.

كما يحظى عشاق الرياضة بفرصة حضور سباقات الخيل في ميدان، الذي يشارك فيه أمهر الفرسان والخيول في المنطقة للتنافس على الجائزة الكبرى للمسابقة.

ويركز سباق سوبر سبورتس على رفع مستوى اللياقة البدنية، وتعزيز الصحة المجتمعية، في الثاني من ديسمبر، ضمن ذا تراك - مضمار ميدان للغولف.