بسبب الإقبال.. عرض إضافي لـ «ذا ليون كينغ» في أبوظبي

أعلنت برواكتيف إنترتينمنت، الشركة المنظمة لعرض «ذا ليون كينغ» (الأسد الملك)، عن تنظيم عرض إضافي للمسرحية الموسيقية في التاسع من ديسمبر المقبل، بسبب الإقبال الكبير على تذاكر العرض الشهير الذي ينظم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط بصالة الاتحاد أرينا في أبوظبي.

واستمتعت الجماهير، منذ افتتاح العرض في 16 الجاري، بالأغاني الشهيرة والمحبوبة، مع تصاميم الأزياء والفقرات الفكاهية، لاسيما مع تعديل النص ليلائم ثقافة وتفضيلات جمهور الخليج العربي.