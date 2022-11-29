ألماني يدخل في غيبوبة ويخضع لـ30 عملية جراحية بسبب لدغة بعوضة

تعد لدغات البعوض مزعجة للغاية وقد تسبب أحيانًا بأمراض مثل حمى الضنك التي يمكن أن تكون قاتلة.

مؤخرا، عانى رجل ألماني، بسبب البعوض، من مشاكل صحية مختلفة بما في ذلك الدخول في غيبوبة واضطراره إلى إجراء 30 عملية جراحية.

وبحسب ما نشره موقع NDTV، فإن سيباستيان روتشكي، البالغ من العمر 27 عامًا والمقيم في روديرمارك، تعرض لتجربة مهددة للحياة بعد أن تعرض للعض من قبل بعوضة النمر الآسيوي في صيف عام 2021.

عانى روتشكي لأول مرة من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا والتي كانت مجرد بداية الأمر.

ثم بُتر إصبع قدم السيد روتشكي جزئيًا وخضع لثلاثين عملية جراحية وكان في غيبوبة لمدة أربعة أسابيع.

ليس ذلك فحسب، فقد عانى أيضًا من تسمم الدم واضطر إلى التعامل مع فشل الكبد والكلى والقلب والرئة.

كما اضطر السيد روتشكي إلى الخضوع لعملية زرع الجلد في فخذه لإزالة الخراج المتكون في تلك المنطقة.

كان يعتقد أن فرصه في البقاء على قيد الحياة ضئيلة لأنه وفقًا لعينة من الأنسجة، تآكلت البكتيريا الخبيثة في منتصف الطريق تقريبًا فوق فخذه الأيسر.

وتحدث روتشكي عن تجربته لصحيفة ديلي ستار قائلا: "لم أكن في الخارج، لا بد أن اللدغة حدثت بالمنزل. ثم بدأ كل شيء. أصبحت طريح الفراش وبالكاد استطعت الوصول إلى الحمام وأصبت بالحمى ولم أستطع تناول الطعام، ظننت أنه أمر عابر وعلى وشك الانتهاء. وفجأة، تشكل خراج ضخم على فخذي الأيسر. سرعان ما خمن الأطباء أن لدغة بعوضة النمر الآسيوي هي سبب الأمر برمته واستدعوا أحد المتخصصين".

بعوض النمر الآسيوي، المعروف أيضًا باسم بعوض الغابة، هو من الحشرات التي يمكن أن تنقل الأمراض الخطيرة مثل التهاب الدماغ الشرقي (EEE) وفيروس زيكا وفيروس غرب النيل وداء الشيكونغونيا وحمى الضنك.